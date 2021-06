Gifhorn

„Jetzt kann’s losgehen.“ Furkan Aydin lächelt zufrieden. Im zweiten Jahr läuft Gifhorns Strandbar Cappucabana unter seiner Regie. Dass nun sogar Normalbetrieb – inklusive Shishas – wieder möglich ist, freut ihn. „Man merkt langsam, dass die Leute wieder fröhlicher, entspannter sind.“

Damit sie im feinen weißen Sand noch mehr entspannen, hat Aydin mit Hilfe seines Onkels Fatih Kilic schon vor einigen Wochen viel gewuppt. Palmen, Sand, Liegestühle, Strandkörbe – das will alles erst einmal aus dem Winter-Dornröschenschlaf geweckt werden.

Neu: Es gibt Waffeln und Burger

Mit Neuigkeiten wartet Aydin auf. Es gibt nun Waffel-Kreationen mit Erdbeeren und Schokolade und einen Burger-Imbiss, an dem es auch Nuggets, Pommes und Salate gibt. Für Koffein-Fans sind Kaffee, Eiskaffee und Cappuccino neuerdings im Angebot.

Cocktails – antialkoholische Varianten gibt es auch – und Schorlen runden das Angebot ab. Was das Saisongetränk 2021 werden könnte? „Aperol Spritz und Lillet White Berry“, mutmaßt Aydin. Der 22-Jährige studiert und hat Gastro-Erfahrung beim Onkel im Cappu Bistro gesammelt. „Für das saisonale Geschäft mit einer Strandbar sind das gute Voraussetzungen“, sagt er.

150 Sitzplätze – alle sind eingeladen

Er freut sich schon auf die Gäste. 150 Sitzplätze gibt’s. Familien, Jugendliche und Ältere sind eingeladen. „Genau das ist unser Konzept, hier sind alle willkommen.“ Das Beachvolleyballfeld gibt es nicht mehr. Dafür einen Spielplatz für die Kleinsten. Hunde dürfen mitgebracht werden, aber nur auf die Stegbereiche. Wer Hochzeiten oder andere Anlässe feiern möchten, kann die Strandbar als Location buchen.

Mit der Grille möchte Aydin nun eine Konzertreihe starten. „Wir wollen regionale Live-Musik wieder ins Rollen bringen.“ Vier Termine stehen schon. Am 2. Juli rocken B and the Rattlesnakes zum Auftakt im Sand. Große Unbekannte bleibt das Wetter. Danach entscheidet sich, ob die Strandbar öffnet. Täglich ab 15 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr. Infos gibt es bei Facebook und Instagram.

Von Andrea Posselt