Gifhorn

An den 3.000 Schule in Niedersachsen wurden inzwischen mehr als 800 Kinder und Jugendliche aus dem Krisengebiet Ukraine aufgenommen. Die Zahlen steigen weiter – auch an Gifhorns Freiherr-vom-Stein-Schule. Die einzige Hauptschule der Stadt ist seit 2013 auf den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund spezialisiert. Rektor Dr. Detlef Eichner warnt jedoch vor einer Überlastung. Der Landkreis müsse schnell handeln.

Ukrainische Schüler: Der Krisenstab plant Immer mehr Menschen aus der Ukraine fliehen vor dem Krieg in der Heimat. Mit Stand von Mittwoch weiß der Landkreis gesichert von insgesamt 409 Menschen, die im Kreis Gifhorn Zuflucht suchten. 177 davon sind in Lessien untergebracht, weitere 232 sind privat untergekommen. Von den erfassten Personen sind 96 zwischen sechs und 18 Jahren alt und somit schulpflichtig. Zunächst genießen sie in Deutschland Gastschüler-Status. Die Lage sei jedoch weiterhin sehr dynamisch. Deshalb hat der Krisenstab eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Schulversorgung zu organisieren und mit den Gebietseinheiten abzustimmen. Darüber hinaus sollen unter anderem Dolmetscher und Sprachkurse organisiert werden. Die Schülerbeförderung sowie die Mittagsverpflegung an Schulen wird auch für die ukrainischen Gastschülerinnen und -schüler sichergestellt.

„Innerhalb von nur drei Tagen haben wir 17 Kinder und Jugendliche aufgenommen“, berichtet Eichner. Die Aufnahme sei am vergangenen Wochenende erfolgt, Unterstützung habe dabei eine Kirchengemeinde aus Gamsen geleistet. Die Schülerinnen und Schüler, die zwischen elf und 16 Jahre alt seien und aus den Klassenstufen fünf bis zehn stammten, würden kaum Deutsch sprechen, berichtet Eichner.

Ehrenamtliche Helferinnen

Drei Lehrkräfte seines 35-köpfigen Kollegiums würden darum für die ukrainischen Flüchtlingskinder aktuell das Deutschlernen in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen. „Dankbar sind wir auch dafür, dass zwei junge ukrainische Frauen – sie wurden uns als Ehrenamtliche durch die Stadt vermittelt – unsere Arbeit unterstützen und begleiten“, so Eichner.

Raumkapazitäten ausgereizt

„Natürlich sind wir alle mit viel Engagement bei der Sache, denn wir haben die Erfahrung und können diese wichtige Arbeit leisten – jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt“, warnt Eichner vor einer Überlastung der Stein-Schule, an der inzwischen 359 Schülerinnen und Schüler unterrichtet und 26 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Auch die Raumkapazitäten seien ausgereizt.

„Der Landrat muss darum umgehend für eine Verteilung der ukrainischen Kinder und Jugendlichen auf die Schulen im Kreisgebiet sorgen“, fordert Eichner. Eine Sitzung der verantwortlichen Hauptverwaltungsbeamten hätte längst stattfinden müssen, so der Rektor der einzigen Gifhorner Hauptschule, die erst kürzlich vom Kultusminister als Demokratie-Schule ausgezeichnet worden ist.

Große Hilfsbereitschaft

Stolz ist Eichner jedoch auf die Unterstützung, die seine Schule durch Gifhornerinnen und Gifhorner erfährt. Nach einem Facebook-Aufruf des Bündnisses für Solidarität habe es eine große Spendenbereitschaft für die ukrainischen Flüchtlingskinder gegeben. Ranzen, Rucksäcke, Turnbeutel sowie Büro- und Schreibmaterial seien von Privatleuten und Firmen kostenlos zur Verfügung gestellt worden. „Die Hilfsbereitschaft ist einfach unglaublich, wir sammeln weiter – auch für andere Schulen“, kündigt Eichner an.