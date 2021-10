Gifhorn

Insider dürfte die Nachricht nicht überraschen: Im Stadtrat geben CDU und SPD zukünftig gemeinsam den Ton an. Die neue Mehrheitsgruppe hat am Freitagnachmittag im Rathaus den Koalitionsvertrag unterschrieben. Grundlage für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren ist ein Papier mit zahlreichen Schwerpunktthemen und Zielen.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden Thomas Reuter (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) gingen im Beisein der Koalitionsausschuss-Mitglieder Karen Wachendorf und Martin Neuhäuser (beide SPD) sowie Ingrid Pahlmann und Dr. Frank Bühren (beide CDU) auf die Sondierungsrunden ein, die zu der Gruppenbildung geführt haben. „Es hat nur drei Gesprächsrunden bis zu Einigung gebraucht“, so Reuter. Wachholz sprach von „Verhandlungen in vertrauensvoller und konstruktiver Atmosphäre“, die nun die Basis für die politische Zusammenarbeit bis 2026 bilden.

Neue Gruppe hat „stabile Mehrheit“

In einem Rat mit 40 Sitzen habe die Gruppe – sie verfügt über 23 Stimmen plus die Stimme von Bürgermeister Matthias Nerlich (CDU) – eine „stabile Mehrheit“, so Wachholz. „Wir werden gemeinsam pragmatische Politik machen, um Gifhorn voranzubringen“, kündigte Reuter an, der von den gleichberechtigten Stellvertretern Dr. Frank Bühren, Dirk Reuß und Stellvertreterin Ingrid Pahlmann unterstützt wird. Auf SPD-Seite übernehmen Karen Wachendorf und Martin Neuhäuser diesen Job.

Für die zehnte Wahlperiode haben sich die neuen Partner, die sich Ende Januar 2022 auf einer gemeinsamen Haushaltsklausur noch besser kennenlernen wollen, eine ganze Menge vorgenommen. Was alles auf der Agenda steht, erläuterte der Koalitionsausschuss am Freitag im Detail in einer einstündigen Pressekonferenz.

Sieben Themenblöcke für die Zusammenarbeit

Bei den insgesamt sieben Themenblöcken steht Arbeit und Wirtschaft an der Spitze. Hier geht’s CDU und SPD insbesondere um die Stärkung der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta) und die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Ein Wohnheim für Azubis, neue Aufgaben für die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG), die Aufwertung der Braunschweiger Straße, die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes oder die Einstellung einer Stadtbaurätin oder eines Stadtbaurates: Einige Punkte, die die neue Ratsmehrheit für den Komplex Wohnen und Stadtentwicklung festgeschrieben hat. Auch durch „Nachverdichtung“ in schon bestehenden Wohngebieten soll Platz für Häuslebauer geschaffen werden.

Die Qualität von Gifhorns Schulen und Kitas weiter stärken: Gemeinsam mit ihren Fraktionen wollen Reuter und Wachholz dieses Ziel weiter verfolgen – und dabei auf Dauer die Gruppenstärke in den Kitas absenken und für die Betreuung eine dritte Fachkraft einstellen. Skaterplätze – beispielsweise am Sportzentrum Nord – und Übungsräume für Musikerinnen und Musiker: Kultur und Sport finden sich in dem Arbeitspapier ebenfalls wieder. Sogar der Wunschtraum von einer Disco wird von den neuen Koalitionspartnern weiter geträumt.

E-Mobilität und Tourismus als weitere Themen

E-Mobilität voran bringen, die Förderung erneuerbarer Energien, die Fortschreibung des Feuerschutzkonzeptes und die Entschärfung sozialer Brennpunkte, um Kriminalität präventiv zu bekämpfen: Viele Punkte finden sich auch für den Bereich Verkehr und Infrastruktur. Im Blick haben die neuen Polit-Partner zudem den Tourismus. Rad- und Reit-Fans zum Urlaub nach Gifhorn locken, wieder Gastronomie in den Ratsweinkeller bringen, die Wasserwege aufwerten oder die Bewerbung für die Landesgartenschau 2030 unter Einbindung des Mühlenmuseums gehören hier zu den Schwerpunkten.

Reuter und Wachholz wissen, dass sich nicht alle Ideen in den kommenden fünf Jahren realisieren lassen. Und Dr. Frank Bühren kennt auch den Grund dafür: „Wir müssen sehen, dass wird das Geld zusammenhalten.“

Von Uwe Stadtlich