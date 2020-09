Gifhorn

Zehn Jahre ist die Satzung der Stadtbücherei Gifhorn alt – seitdem hat sich in der Bücherei einiges geändert. Deshalb soll auch die Satzung inklusive Gebühren- und Hausordnung aktualisiert werden. Aber eins ändert sich nicht, wie Fachbereichsleiter Dr. Klaus Meister dem Kulturausschuss mitteilte: „Das Angebot bleibt kostenlos.“ Und es steht allen ohne Einschränkung zur Verfügung, wie Büchereileiterin Anne-Kathrin Bock hinzufügte, „nicht nur den Gifhornern“.

Einen eigenen Leseausweis bekommen Kinder ab dem siebten Geburtstag

Ein Passus über den Datenschutz kommt neu in die Satzung – das war 2010 noch kein so wichtiges Thema. Für die Nutzung digitaler Angebote steht ein elektronischer Benutzungsausweis zur Verfügung, für den man sich online anmelden kann. Und eine Anmeldung mit eigenem Leseausweis ist für Kinder ab dem siebten Lebensjahr möglich. „Warum nicht ab dem sechsten, wenn die Kinder zur Schule kommen?“, fragte Susanne Kliche (Grüne) nach. „Das ist ein Erfahrungswert. Dass Sechsjährige alleine in die Ausleihe kommen, gibt es kaum. Und wir laden die Zweitklässler zur Führung ein, dann bekommen sie auch einen Leseausweis, wenn sie möchten“, erklärte Anne-Kathrin Bock. Das sei ein Alter, in dem die Kinder verantwortlicher mit ihrem Eigentum umgehen. Die Altersgrenze sei bislang auch schon so gehandhabt worden, „jetzt wird sie nur schriftlich in der Satzung festgehalten“.

Anzeige

Neu ist, dass es künftig zusätzlich zur Satzung eine Gebührenordnung gibt. Viel ändert sich darin nicht. Allerdings müssen Nutzer jetzt Bearbeitungs- und Ersatzgebühren in Höhe von 2 Euro – gegebenenfalls zuzüglich des Anschaffungspreises oder Restwerts – für verlorene oder zerstörte Medien zahlen, außerdem eine Einarbeitungsgebühr in den Bestand für ersetzte Medien in Höhe von 3 Euro. Der Ersatz eines verlorenen Taschenschrankschlüssels kostet künftig 25 Euro. Die Internetnutzung in der Stadtbücherei wird komplett kostenlos.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Medienbudget von 90 Cent pro Einwohner und Jahr reicht nicht aus

Anke Klitzke (Grüne) erkundigte sich nach dem Medienbudget der Stadt. „Es liegt bei 90 Cent pro Einwohner“, informierte Meister. „Aber das reicht schon lang nicht mehr.“ Eine vom Fachbereich erbetene Erhöhung auf einen Euro pro Einwohner sei leider Anfang 2020 wieder aus dem Haushalt gestrichen worden. „Das ist gerade in Corona-Zeiten nicht gut“, meinte Klitzke. „Kinder brauchen jetzt mehr denn je Bücher und Medien zum Lernen und als Ausgleich.“ Dafür bekam sie Unterstützung von Klaus-Peter Fischer ( FDP): „Wir sollten für den einen Euro pro Einwohner kämpfen.“

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert