Gifhorns Sportentwicklungskonzept: Von bewegungsfreundlicheren Schulhöfen bis zur Optimierung von Hallenbelegungen

Gifhorn

Sport bedeutet Gesundheit, Gemeinschaft, Spaß. Doch dafür braucht es eine geeignete Infrastruktur und attraktive Angebote. „Unser Anspruch als Stadt ist es, den Menschen und den Vereinen optimale Bedingungen für ihre sportlichen Betätigungen zu bieten. Doch das kann nicht auf Zuruf passieren, sondern nur mit Hilfe eines sinnvollen Fahrplans zur Entwicklung unserer Sportanlagen – ähnlich dem Stadtentwicklungskonzept“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich, warum die Stadt das Sportentwicklungskonzept auf den Weg gebracht hat.

„In diesem Zusammenhang möchte ich mich nicht nur bei den vielen Sportvereinen bedanken, die an diesem Konzept mitgearbeitet haben, sondern auch beim Landkreis Gifhorn und dem Kreissportbund, den Schulen und den Kindertagesstätten, die uns dabei unterstützt haben“, sagt Nerlich. Auch die Politik war von Anfang an eingebunden. Sie wird im Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Sport am 27. Mai darüber beraten.

Für die 19 Handlungsempfehlungen gibt es eine Prioritätenliste

In einem ersten Schritt wurden alle Akteure per Fragebogen gebeten, sich zur derzeitigen sportlichen Situation, der Qualität der Sportstätten und den zur Verfügung stehenden Trainingszeiten zu äußern. Das mit der Erarbeitung des Entwicklungskonzeptes beauftragte Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung formulierte dann 19 Handlungsempfehlungen, für die die Planungsgruppe eine Prioritätenliste erstellt hat.

Zu den Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden sollen, zählen die bewegungsfreundliche Gestaltung von Schulhöfen und die Optimierung der Hallenbelegungen. „Immer wieder wird bemängelt, es gäbe nicht genügend Hallenzeiten“, sagt Marco Momberg, Sportbeauftragter der Stadt.

Statt Excel-Tabellen eine spezielle Software für die Hallenbelegung

Damit das Hallenpotenzial optimal ausgenutzt werden kann, soll eine spezielle Software bald die Excel-Tabellen ersetzen, auf denen die Belegungszeiten zurzeit vermerkt sind. Ein weiterer Baustein ist ein einheitliches Hallenzugangssystem mit programmierten Schlüsseln, die zentral ausgegeben werden. „Beides bringt uns sehr viele Vorteile. Das sind große Instrumente zur Optimierung, denn wir können viel genauer schauen, ob und wo es noch freie Kapazitäten gibt. Sind diese tatsächlich ausgeschöpft, könnte der Bau einer neuen Halle als längerfristige Maßnahme geplant werden“, sagt Momberg.

Längst nicht alle, die Sport treiben, tun das in einem Verein. Das hat die Sporterhebung ebenfalls deutlich gemacht. „Deshalb wollen wir am Sportzentrum Flutmulde mittelfristig eine Vielfalt von Bewegungsangeboten für den Individualsport schaffen – und zwar für alle Generationen. Dazu eignet sich das Areal hervorragend.“

Von der AZ-Redaktion