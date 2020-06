Schützenfest mit Challenge und Losbude läuft

Gifhorn

Das virtuelle Schützenfest nimmt seinen Lauf: Pünktlich um 10 Uhr eröffnete Bürgermeister Matthias Nerlich via Video die vier Tage voller Eintracht und Bürgersinn. Und auch wenn er feststellte: „Zwischen Schützenfestausmarsch und Lustigem Sonntag ist dieses Jahr alles anders“, plädierte er zu Solidarität und Gemeinschaft – ein Thema, das auch die musikalische Überraschung aufgriff: Volker Schlag und seine Kultbahnhof-Band hatten gemeinsam mit der Waterloo-Kapelle den Song „Zusammen durch das Feuer“ geschrieben und eingespielt. Darin heißt es: „Wir lassen uns nicht unterkriegen, das war schon immer unser Gebot“.

Es geht um die meisten Likes

Die Majestät des Jahres 2020 wird übrigens ein Dancing King oder eine Dancing Queen: Zu dem Corona-Song von Volker Schlag, Dirk Schlag und Michael Sellin „Komm tanzen wir“ kann jeder eine Choreografie tanzen, ein Video davon aufnehmen und dieses unter www.gifhorner-schuetzenfest.de einreichen – und andere für die Challenge nominieren. Wer die meisten Likes für seine Choregrafie einheimst, wird am Sonntagabend proklamiert. „Das ist also eine Challenge für alle Menschen auf der ganzen Welt“, betont Bastian Till Nowak, der als Chefredakteur des KURT-Magazins gemeinsam mit Stadt Gifhorn, USK und BSK das virtuelle Schützenfest auf die Beine gestellt hat. Außerdem gibt es auf der Schützenfest-Homepage eine virtuelle Losbude, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt – und ein Gewinner steht schon ganz am Anfang fest: der Gifhorner Fonds „Kleine Kinder – immer satt“. Schon im Laufe des ersten Spendenmarathon-Vormittags kamen mehr als 3000 Euro auf der virtuellen Plattform zusammen.

„Das Schützenfest ist unser jährliches Highlight und gehört zu Gifhorn wie der Eiffelturm zu Paris“, stellte Nerlich fest. Und so ganz müssen die Gifhorner auch nicht darauf verzichten, auch wenn „uns am meisten die Kontakte und Begegnungen mit Menschen und Vereinen fehlen“, so der Bürgermeister. Außerdem lassen es sich manche Schützen nicht nehmen, ihre Uniformen an diesen Tagen trotzdem aus dem Schrank zu holen, und hier und da schmücken auch Flaggen und Birkengrün die Straßen.

