Gifhorns Schlosspark soll barrierefrei werden

Der Landkreis Gifhorn plant in Abstimmung mit der Stadt Gifhorn, das Gelände rund ums Welfenschloss aufzuwerten. Das Ziel ist, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und das Gelände barrierefrei herzustellen. Die Schlossparkwege sollen hergerichtet werden und dabei unter anderem Leit- und Orientierungslinien für Menschen mit Sehschwierigkeiten erhalten.

Es wird kleine barrierefreie Pausen- und Erholungsstationen geben, die zum Aufenthalt einladen. Auch eine Aufwertung des Schlossgrabens ist angedacht, zum Beispiel mit einem Wasserspiel, das sowohl einen Blickfang bietet als auch für eine bessere Belüftung des stehenden Gewässers sorgt.

Dieses Projekt ist Ergebnis der jüngsten Sitzung der Lenkungsgruppe der ILE-Region Südkreis Gifhorn, die – Corona bedingt – zum ersten Mal in diesem Jahr getagt und sich im Kreishaus in Gifhorn über die regionale Entwicklung ausgetauscht hat. Auch in der Sitzungspause waren die Mitglieder der Lenkungsgruppe aktiv und haben etliche Projekte weiter entwickelt, um die Region aufzuwerten. Die Aufwertung des Schlossparks ist dabei als neues Projekt in das Entwicklungskonzept (ILEK) aufgenommen worden. Das erhöht die Chancen, Fördermittel zu erhalten.

Der Schlosspark fungiert gemeinsam mit dem Schlosssee als zentrales Naherholungsgebiet für die Stadt Gifhorn und die umgebenden ländlichen Ortsteile. Die Stadtverwaltung hat für den Schlosssee ein Konzept erstellt, das die Freiraum- und Erholungsnutzung in den Mittelpunkt stellt. Auch für dieses Projekt sollen Fördermittel eingeworben werden – in der nächsten Sitzung wird das Projekt der Lenkungsgruppe zum Beschluss vorgelegt. So besteht die Möglichkeit, zehn Prozent mehr Fördermittel zu beantragen.

„Im September werden wir die Förderanträge stellen“, so Jörg Burmeister, Abteilungsleiter der Wirtschaftsförderung im Landkreis und Vorstand der ILE-Region Südkreis Gifhorn: „Wenn wir die Zuschläge erhalten, können wir über die Hälfte der Ausgaben mit Fördermitteln decken. Schon im Spätsommer 2021 könnten die Bürgerinnen dann voraussichtlich ein barrierefreies Naherholungserlebnis bieten.“

In der Lenkungsgruppe vertreten sind außer Gifhorn die Sassenburg, das Boldecker Land sowie die Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich. Zusätzlich zu den Vertretern sitzt die Industrie- und Handwerkskammer Lüneburg-Wolfsburg mit am Tisch, die KONU, die Landwirtschaftskammer, der Kulturverein Gifhorn, die Kreishandwerkerschaft, die Südheide, der DRK-Kreisverband, das Landvolk, der Regionalverband Großraum Braunschweig und der Naturschutzbeauftragte des Landkreises.

