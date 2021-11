Gifhorns Schlossmarkt zum Advent findet statt – unter diesen Bedingungen

Gifhorn

Der „Schlossmarkt zum Advent“ findet unter Anwendung der 2G-Regel statt. Somit haben nur vollständig geimpfte und genesene Personen Zutritt. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Eine Kontrolle erfolgt am Eingang des Schlossmarktes (Schlosseinfahrt), zudem werden hier auch die Kontaktdaten mittels Luca-App oder alternativ anhand einer Papier-Liste aufgenommen.

„Ich bin froh, dass unser Schlossmarkt mit der 2G-Regel stattfinden kann“, fasst Landrat Tobias Heilmann zusammen. „Wir haben im Verwaltungsvorstand und auch gemeinsam mit der Stadt Gifhorn intensiv beraten und sind uns einig, dass im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger die 2G-Regel notwendig ist.“

Der Ausgang ist nur über die Holzbrücke über den Schlossgraben möglich

Der Weihnachtsmarkt ist im Einbahnstraßensystem organisiert. Der Ausgang erfolgt über die Holzbrücke über den Schlossgraben. Außerdem findet der Schlossmarkt ausschließlich im Freien statt (Schlossvor- und Schlossinnenhof). Aus diesem Grund gibt es keine grundsätzliche Maskenpflicht (Ausnahme: Sanitäranlagen).

„Um unseren Gästen, aber auch den Ausstellerinnen und Ausstellern den bestmöglichen Schutz zu bieten, appellieren wir – trotz der 2G-Regel – an alle Besucherinnen und Besucher, sich vor Besuch des Schlossmarktes freiwillig selbst zu testen oder einen kostenlosen Test in einem unserer Testzentren zu machen. Diese freiwilligen Maßnahmen geben uns allen mehr Sicherheit“, ruft Heilmann auf.

Eine Bitte der Kreisverwaltung: Möglichst freiwillig Masken tragen

Weiterhin wirbt die Kreisverwaltung auch dafür, in Situationen, in denen beispielsweise die Abstände nicht eingehalten werden können, freiwillig eine medizinische Maske zu tragen.

Die Erlöse des Schlossmarktes kommen wie üblich der AZ-Aktion „Helfen vor Ort“ zugute, um dafür zu sorgen, dass auch Kinder aus finanziell nicht so gut aufgestellten Familien und Senioren mit geringer Rente im Landkreis Gifhorn ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Der Schlossmarkt öffnet am Samstag, 27. November, von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. November, von 11 bis 18 Uhr.

Von der AZ-Redaktion