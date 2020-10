Gifhorn

„Diesen Platz hat Schiller nicht verdient“: Diese Feststellung hat ein externer Stadtplaner bereits vor Jahren bei der Inaugenscheinnahme des Gifhorner Schillerplatzes getroffen. Jetzt macht sich die Politik Gedanken darüber, wie die unattraktive Fläche einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden kann.

Fast immer ist der große Platz menschenleer – insbesondere tagsüber verirren sich nur wenige Gifhornerinnen und Gifhorner auf den Schillerplatz. Daran ändern auch eine Boule-Bahn und ein Schachfeld nichts, die zum kostenlosen Spielen einladen. Kugeln und den Schlüssel für eine Metallbox – darin befinden sich Dame, König & Co. – gibt’s in der benachbarten Eisdiele. „Die Nachfrage ist gleich null“, sagt ein Mitarbeiter. Auch das Hinweisschild auf Boule-Bahn und Schachbrett fällt erst auf den zweiten Blick ins Auge.

Ab und zu gibt’s eine Schippe Stiefmutter-Kies

„Boule-Bahn und Schachbrett sind inzwischen elf Jahre alt“, weiß Gifhorns Tiefbauamtschef Joachim Keuch. Von Seiten der Stadt gebe es derzeit keine Überlegungen für „Umgestaltungsmaßnahmen“. „Große Unterhaltungskosten verursachen die beiden Spielangebote sowieso nicht“, so der Fachbereichsleiter. „Der Bauhof kümmert sich darum und hält alles sauber – ab und zu gibt’s eine Schaufel Stiefmutter-Kies für die Fläche der Boule-Bahn“, so Keuch. Zu den Kugeln greifen die Gifhorner jedoch nicht. „Es gibt bei uns eben keine Boule-Fans – wir sind nicht in Frankreich“, sagt Keuch.

Das vorhandene Angebot wird einfach nicht angenommen

„Das dort vorhandene Angebot wird einfach nicht angenommen“, sieht auch Gifhorns CDU-Fraktionschef Thomas Reuter Handlungsbedarf, um frischen Wind auf den Schillerplatz zu bringen. „Dabei darf es keine Tabus geben – über verschiedene Nutzungsvarianten muss gesprochen werden“, steht für Reuter fest. Der CDU-Chef hat auch schon eine eigene Idee: der Bau von Wohnmobil-Parkplätzen für Kurzzeit-Camper, die an der Allerwelle keinen Platz mehr finden. „Auch eine Gastronomie-Lösung ist denkbar“, so Reuter. Auf einer gemeinsamen Klausurtagung Ende Oktober will Gifhorns Ratsmehrheit aus CDU und Grünen auch über das Schillerplatz-Thema sprechen. „Wir werden Ideen sammeln, jedoch noch keine endgültige Entscheidung treffen“, so Reuter.

„Still ruht der See“: Auch die inzwischen mehr als elf Jahre alte Boule-Bahn wird nicht angenommen – obwohl das Spielangebot kostenlos ist. Quelle: Sebastian Preuß

Mit der mio-Cocktailbar sei ein Anfang gemacht, wünscht sich SPD-Fraktionschef Ulrich Stenzel eine Ausweitung des gastronomischen Angebots auf dem Schillerplatz, um die Publikumsfrequenz zu erhöhen. Kurzzeit-Parkplätze für Wohnmobil lehnt der SPD-Chef an dieser Stelle jedoch konsequent ab. „Ich will da keinen Campingplatz“, steht für Ulrich Stenzel fest. Handlungsbedarf sei jedoch gegeben, denn der Schillerplatz sei seit Jahren „Stiefkind der Gifhorner Stadtentwicklung“. „Dabei hat die Fläche viel Potenzial“, will Stenzel auch die Meinung der Gifhornerinnen und Gifhorner in einem Ideenwettbewerb abfragen. Boule-Bahn und Schachbrett passten jedenfalls nicht auf den Schillerplatz und müssten weg: „Die Ecke ist immer verwaist, das Angebot kommt nicht an.“

Von Uwe Stadtlich