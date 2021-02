Gifhorn

An der Schillerplatz-Kreuzung soll’s schon bald mehr Platz für Fußgänger und Radler geben: Dafür will Gifhorns CDU eine Linksabbieger-Spur in Fahrtrichtung Innenstadt opfern. Inzwischen liegt ein Antrag auf dem Tisch. Mit dem Prüfauftrag befasst sich am 1. März der Verkehrsausschuss.

„Es ist eine Gemeinschaftsidee der gesamten Fraktion“, sagt Gifhorns CDU-Chef Thomas Reuter. „Wir haben uns die Verkehrssituation am Schillerplatz mehrfach angeschaut und sind nach eingehender Analyse davon überzeugt, dass diese Linksabbieger-Spur durchaus verzichtbar ist“, so Reuter. Durch eine Änderung der Markierungen im Kreuzungsbereich würde beidseitig mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger entstehen.

„Wartezonen“ sind nicht optimal

Durch den Wegfall der Linksabbieger-Spur am Schillerplatz aus Richtung Bahnschienen die Verbreiterung des Fuß- und Radweges auf beiden Seiten der Braunschweiger Straße ermöglichen: Thomas Reuter ist überzeugt davon, dass es klappt. „In diesem Einmündungsbereich kommt es insbesondere an beiden Ecken für Fußgänger und Radfahrer immer wieder zu gefährlichen Situationen“, berichtet Reuter. Das liege daran, dass die Sichtachse für Radler und Fußgänger durch die Bebauung der Grundstücke schlecht sei. Auch die „Wartezonen“ an den Ampeln seien zu klein und nicht optimal.

Hinzu komme die Tatsache, dass die Linksabbieger-Spur aus Richtung Bahnhof – sie dient eigentlich Fahrzeugen zum Einordnen in Richtung Oldaustraße/Richtung B 4 – immer wieder von Autofahrern benutzt wird, um nicht zu lange in der Warteschlange der Geradeausfahrer zu stehen. „Bei der nächsten grünen Ampelphase wird einfach rübergezogen, um dann als Erster in die Geradeausfahrspur zu wechseln“, beschreibt Reuter die Problematik. Dabei komme es oft zu gefährlichen Situationen.

Idee problemlos umsetzbar

Gifhorns CDU ist überzeugt davon, dass die veränderte Verkehrsführung problemlos umsetzbar ist: Da die Linksabbieger-Spur nicht übermäßig benutzt werde, könnten die Verkehrsteilnehmer in Richtung Oldaustraße auch die Geradeausspur nutzen „Um dann gleich nach dem Überqueren der Ampellinie in die Abbiegespur zur Oldaustraße zu wechseln“, erläutert Reuter.

Auch ortsunkundige Autofahrer würden von der Änderung profitieren. Man würde durch diese Maßnahme fremden Verkehrsteilnehmern das Zurechtfinden einfacher machen. „Viele Auswärtige, die eigentlich in Richtung Stadthalle fahren wollen, ordnen sich nämlich häufig irrtümlich in die Linksabbieger-Spur ein“, hat Reuter mehrfach beobachtet.

Kostenschätzung noch nicht möglich

Die Umsetzung der CDU-Idee sei ein weiterer Schritt in Richtung fahrradfreundliche Kommune. Gerade an der Einmündung Braunschweiger Straße/Schillerplatz müsse es in Zukunft mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer geben. „Wir hoffen darauf, dass unser Antrag Unterstützung findet“, sagt Reuter. Vorerst gehe es um einen Prüfauftrag für die Verwaltung. „Wir können darum auch noch keine Kostenschätzung für die Maßnahme abgeben“, so der CDU-Chef. Es sei auch eher unwahrscheinlich, dass das Projekt schon in diesem Jahr angegangen werde.

Von Uwe Stadtlich