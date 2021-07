Landkreis Gifhorn

Beim Bezirksparteitag der SPD gab es aus Gifhorner Sicht erfreuliche Personalentscheidungen. Hubertus Heil, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Gifhorn-Peine, wurde als Vorsitzender des SPD-Bezirks Braunschweig bestätigt. Brigitte Brinkmann aus Schwülper wurde von den Delegierten als neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Anna Neuendorf bleibt zudem auch weiterhin Beisitzerin. Damit ist der Landkreis Gifhorn mit starker Stimme im Bezirk vertreten.

„Auf die neue Aufgabe im Bezirksvorstand freue ich mich sehr und bedanke mich für das positive Votum. Ich werde Gifhorn bestmöglich im Bezirk vertreten und bin zuversichtlich, dass wir als starke SPD im Landkreis Gifhorn Flagge zeigen werden und gleichzeitig konstruktiv an der Weiterentwicklung der ganzen Region arbeiten”, so Brigitte Brinkmann, die ebenfalls im geschäftsführenden Vorstand der SPD im Landkreis Gifhorn ist.

Hubertus Heil: „Der gesamte SPD-Bezirk steht für eine innovative, moderne und kraftvolle SPD“

An der Spitze des Bezirksvorstand bleibt Hubertus Heil: „Der gesamte SPD-Bezirk Braunschweig steht für eine innovative, moderne und kraftvolle SPD. Ich möchte auch in Zukunft meinen Teil dazu beitragen, dass dies so bleibt. Daher freue ich mich über das sehr gute Wahlergebnis und bedanke mich bei allen Delegierten. Mit diesem starken Vorstandsteam haben wir die Möglichkeit, zu gestalten und die anstehenden Wahlen zu gewinnen”, so Heil zu seiner Wiederwahl.

Neben Heil und Brinkmann wurden Andrea Föninger, Falko Mohrs und Dr. Christos Pantazis gewählt. Der Vorsitzende der Gifhorner SPD, Philipp Raulfs, ist angesichts der Vorstandswahl positiv gestimmt: „Der Landkreis Gifhorn ist hervorragend im Bezirk vertreten. Das stärkt uns als SPD im Landkreis und sorgt letztendlich dafür, dass wir als führende Partei der Region auch in Zukunft gute regionale Entscheidungen für die Menschen treffen können.”

Von der AZ-Redaktion