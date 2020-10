Gifhorn

Viele kleine und große Radfahrer werden sich über diesen Vorstoß der Gifhorner SPD freuen: Die Sozialdemokraten wollen einen Teil des nördlichen Fußgängerzonen-Bereiches für Radler freigeben. SPD-Fraktionschef Ulrich Stenzel sieht Handlungsbedarf.

„Die wichtige Fahrrad-Achse über den Knickwall gibt’s schon lange nicht mehr“, möchte Stenzel seinen Antrag möglichst rasch umgesetzt sehen. Nachdem das Privatgrundstück des Deutschen Hauses – die Eigentümer-Familie Schega-Emmerich hat eine Absperrung errichten lassen – von Radlern nicht mehr befahren werden kann, will Stenzel im „hohen Norden“ das Radfahren in Gifhorns Fußgängerzone möglich machen.

Durch die Zickengasse in den Knickwall radeln

„Durch die Zickengasse in den Knickwall gelangen – und auf diesem Weg auch wieder zurück in die Innenstadt“: Stenzel hat mehrfach beobachtet, dass kleine und große Radfahrer diese Alternativroute bereits jetzt wählen, um in den nördlichen beziehungsweise südlichen Teil der Stadt zu gelangen. „Abgestiegen und geschoben wird dabei nicht“, berichtet Stenzel und ergänzt, dass die Fuzo unweit des Marktplatzes aber auch fast immer menschenleer ist. „Selbst wenn dort Passanten sind, ist für Radler ausreichend Platz vorhanden, um auszuweichen“, so Gifhorns SPD-Chef. Das jetzige Verbot werde von den Radfahrern an dieser Stelle missachtet, weil in dieser Regelung kein Sinn erkennbar sei.

Viele Radler können die Verbotsregeln nicht nachvollziehen

Darum ziele der Antrag der SPD-Fraktion darauf ab, das Radeln in diesem Teil der Gifhorner Fußgängerzone zu legalisieren. „Viele Radler können nicht verstehen, dass sie runter vom Rad müssen, obwohl fast immer keine oder nur wenige Passanten in diesem Bereich unterwegs sind“, so Stenzel.

Nur an Markttagen muss das Rad geschoben werden

Gedanken gemacht hat sich Ulrich Stenzel auch über den Mittwoch und den Samstag. „An diesen beiden Tagen ist Wochenmarkt – Radfahren soll zu diesen Zeiten nicht gestattet werden“, will Stenzel lediglich an Gifhorns Markttagen ein Radel-Verbot. Seine Antragsidee hat der SPD-Chef inzwischen auch im Ordnungsamt vorgetragen. Über die Umsetzung entscheiden muss jedoch der Verkehrsausschuss und im Anschluss dann Gifhorns Stadtrat.

Von Uwe Stadtlich