Gifhorns SPD-Kreistagsfraktion beantragt Glasfaseranschlüsse für alle Schulen

Landkreis Gifhorn

Die SPD-Kreistagsfraktion stellt den Antrag, dass alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises Gifhorn zeitnah einen schnellen Glasfaseranschluss erhalten, denn die Corona-Pandemie habe ein bekanntes Problem in den Fokus gerückt: Den Schulen fehle oftmals ein schneller Internetanschluss, was zeitgemäßes, digitales Lernen an vielen Stellen verhindert.

Dem Antrag zufolge sollen alle Schulen in der Trägerschaft des Landkreises sehr zeitnah einen schnellen Internetanschluss erhalten. Dazu sind bestehende Glasfaserleitungen und Übergabepunkte zu nutzen beziehungsweise dringend zu schaffen. „Leider hat die Verwaltung hier unnötig Zeit verstreichen lassen. Die Ausstattung der Schulen im Landkreis ist völlig unzureichend, was den Anschluss an das Internet betrifft“, sagt Tobias Heilmann, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Die Verwaltung sei bereits 2017 in einem SPD-Antrag beauftragt worden, ein Konzept für eine möglichst zeitnahe Umsetzung zu erarbeiten. „Zahlreiche Nachfragen unsererseits wurden mit Verweis auf mögliche Fördergelder abgewiesen. Wertvolle Jahre und Monate sind hier nicht genutzt worden und die Leidtragenden sind Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler“, so Heilmann.

Für Unterricht via Livestream braucht es eine stabile Internetverbindung

Das bekannte Problem des fehlenden, schnellen Internetanschlusses hat sich im vergangenen Jahr in aller Härte gezeigt, heißt es in der Pressemitteilung der Kreistagsfraktion. „Insbesondere in Zeiten von Homeschooling und Wechselunterricht hätten sich viele Schulen gewünscht, Methoden wie beispielsweise Unterricht via Livestream oder vergleichbare Formate anzubieten, für die es eine stabile und schnelle Internetverbindung braucht“, konkretisiert Ulrich Stenzel. Diesen Ideen setzte die Infrastruktur vor Ort jedoch zumeist eine deutliche Grenze. Daher fordert die SPD, den Anschluss bis spätestens zum Schuljahresbeginn 2021/22 umzusetzen und die finanziellen Mittel dafür bereit zu stellen.

Schulen sollen bei der Umsetzung mit eingebunden werden

„Wichtig ist es, dass der Landkreis die Maßnahmen in enger Absprache mit den Schulen umsetzt und nicht an ihnen vorbei. Städte, Gemeinden und Samtgemeinden als Schulträger der Sekundarstufe I und Primarstufe sind einzubeziehen. Für uns als SPD haben die Maßnahmen oberste Priorität, denn nur so sind unsere Schulen gut für die Zukunft aufgestellt und können Digitalisierung auch leben und umsetzen“, ergänzt Karen Wachendorf, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

Von der AZ-Redaktion