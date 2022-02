Gifhorn

„Kein Aufwand“ war das Motto des Abends mit dem Tubisten Andreas Martin Hofmeir, der auf Einladung des Kulturvereins das Publikum mit seinen bayerisch schrulligen, schrägen und selbstironischen Betrachtungen über sich selbst und sein Instrument glänzend unterhielt. Veranstaltungsort war der Rittersaal.

Nein, die Tuba sei nicht ein Instrument der ersten Reihe in einem Orchester, wie Hofmeir anschaulich darlegte. Ganz hinten, ohne Zwang zur Pünktlichkeit, denn welche Ouvertüre beginne schon mit der Tuba? Er hätte kein Ehrgeiz gehabt für ein seriöses Instrument und Üben lag ihm, der aus der vom Hopfen geprägten Holledau stammt und für Wurschtsemmeln Krötenzäune zog, auch nicht. Die „Pro-Ton-Bezahlung“ jedoch im Vergleich zum Geiger könne sich sehen lassen.

Im Janker und mit Traktor-Shirt

Und so mäanderte Hofmeir in trockener, verquer-philosophischer Weise barfuß und im Janker über dem Traktor-T-Shirt durch sein Programm. „Warum wollen Sie dieses Stück hören?“, fragte er das Publikum nach einer erfrischend ausschweifenden Handlungsbeschreibung von Prokofjew „Die Liebe zu den drei Orangen“. „Wer’s mog, sag i immer.“

Anhaltender Beifall

Aber schließlich spielte er doch – bevorzugt „brasilianische Liebeslieder“, von „Ipanema“ bis zum „Latin Lover“. Nein, nicht feurig, sondern eher depressiv, versuchte er dem Publikum zu erklären. Sein Spiel schließlich strafte seine Worte Lügen, denn was er dem gewaltigen Instrument, das im Flugzeug seinen eigenen Sitz mitsamt Abendessen benötigt, entlockt, ist meisterlich und riss das begeisterte Publikum immer wieder zu anhaltendem Beifall hin. Zur Begleitung saß André Schwager am Flügel und verlieh dem Abend noch eine zusätzliche musikalische Würze.

Holledauer Sitz-Samba

Hofmeir erhielt 2013 als erster Tubist den Echo-Klassik-Preis, spielt in zahlreichen renommierten Orchestern und unterrichtet als Professor an der Universität Mozarteum Salzburg. Nicht eine, sondern drei Zugaben erklatschte sich die Besucherinnen und Besucher –natürlich in Form von „brasilianischen Liebesliedern“ mit einem original Holledauer Sitz-Samba.

Von Stepahnie Dorer