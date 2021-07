Gifhorn

Mit einer Investitionssumme von rund elf Millionen Euro sollen Verkehrsfluss und Sicherheit auf der Tangente (K 114) verbessert werden. Gifhorns Rat gefällt das interkommunale Konzept. Er bewilligte es bei der Sitzung am Montagabend im Gamsener Dorfgemeinschaftshaus.

Beteiligt sind an dem Mammut-Vorhaben neben der Stadt auch der Kreis sowie die Gemeinden Isenbüttel und Calberlah. Verfolgt werden gemeinsame Ziele: Es geht unter anderem um Kreisverkehre, neue Zu- und Abfahrten (Gewerbegebiet Isenbüttel), Ampeln und breitere Radwege.

Konzept ergänzt um eine Ampel für die Lehmweg-Einmündung

Einstimmig fasste der Rat den Konzeptbeschluss – ergänzte ihn jedoch noch um einen wichtigen Punkt. Eine Ampelanlage müsse für die Lehmweg-Einmündung her, formulierte CDU-Ratsherr Frank Kyszkiewicz einen entsprechenden Antrag. Er begründete ihn damit, dass es an dieser Stelle schon bei mehreren Unfällen Tote gegeben habe. Sicherer soll die Tangente auch durch Kreisel am Dannenbütteler Weg und an der Wolfsburger Straße werden. Im Gespräch ist eine Kreisel-Lösung außerdem für die Tankumsee-Kreuzung. Der Kreistag entscheidet Anfang August.

„Was lange währt, wird endlich gut“, freute sich Albrecht Düsel (SPD) darüber, dass das Projekt nach einem Vorlauf von rund 13 Jahren endlich angegangen werde. Auch Stefan Marzischewski-Drewes sieht die Notwendigkeit für den Aus- und Umbau. „Die Verkehrsbelastung ist steigend – und größer als auf vielen Bundesstraßen im Kreisgebiet“, so der AfD-Fraktionschef. Notwendig seien Maßnahmen auch auf Wolfsburger Gebiet – unter anderem an der Weyhäuser Kreuzung.

Statt einer Ampel wünscht sich Grünen-Fraktionschefin Nicole Wockenfuß an der Lehmweg-Einmündung ebenfalls einen Kreisel. Sie kritisierte jedoch, dass die erst vor drei Jahren für 1,6 Millionen Euro erneuerte Fahrbahndecke der K 114 nun wieder aufgerissen werde.

Umgestaltung des Schillerplatzes verbessert die Verkehrsführung für Radfahrer

Per Ratsbeschluss neu aufgestellt wird der Bebauungsplan Schillerplatz. Diese politische Entscheidung – sie fiel einstimmig – ermöglicht es der Stadt nun, das Gesamtareal attraktiver zu gestalten. Eine verbesserte Verkehrsführung für den Radler soll unter anderem erreicht werden.

Einstimmigkeit dann auch bei den Finanzen (Eckwerte für den Etat 2022). Beschlossen werden soll der Haushalt jedoch erst im März des kommenden Jahres. Die Verwaltung schlägt vor, für Straßenunterhaltung 500 000 Euro in den Etat einzustellen, eine Straße soll grundsaniert werden. Gute Nachricht für den Schul- und Vereinssport: Mindestens eine Million Euro soll 2020 für Sportstätten ausgegeben werden. Erschlossen werden soll in Gifhorn zudem ein neues Gewerbegebiet.

Von Uwe Stadtlich