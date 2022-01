Gifhorn

Die Bilanz der Gifhorner Polizei vom Montagabend: zwei friedliche Versammlungen, zwei Versammlungen mit Zwischenfällen. Dabei waren zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden, es gab Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten im zweistelligen Bereich sowie Strafanzeigen im einstelligen Bereich.

Auf dem Schillerplatz fand eine Versammlung von vier Personen unter dem Motto „Grundgesetz bewahren – Spaltung verhindern“ statt, auf dem Marktplatz kamen etwa 200 Personen unter dem Motto „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“ zusammen. Beides lief friedlich ab.

Die Teilnehmerzahl des „Montagsspaziergangs“ wächst auf etwa 700 Personen an

Die dritte Versammlung war unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ angemeldet. Hierzu versammelten sich laut Polizei zunächst etwa 300 Teilnehmende auf dem Schützenplatz, weitere 400 seien nach und nach hinzu gekommen. Der Versammlungsleiter hatte die Personenzahl zu Beginn des Aufzuges auf etwa 500 geschätzt. In der Vorwoche waren es nach Polizeischätzung noch rund 930 Teilnehmer gewesen. Darauf hatte die Polizei sich auch eingestellt, denn tendenziell hatte die Teilnehmerzahl bisher jede Woche zugenommen. „Warum es diesmal weniger waren, kann ich nicht sagen“, so Polizeisprecher Christoph Nowak.

Den mehrfachen Hinweisen des Versammlungsleiters auf die Maskenpflicht folgten bei weitem nicht alle Teilnehmenden. Auch die Polizei verwies per Lautsprecher auf die Auflagen der Stadt, dass durchgehende eine FFP2- oder eine vergleichbare Maske zu tragen ist.

Zu Beginn des Aufzugs wurden laut Polizeisprecher Christoph Nowak zwei Beamte der Bundespolizei bei „Widerstandshandlungen“ durch Teilnehmende leicht verletzt. Zur Art der Widerstandshandlungen wollte Nowak auf AZ-Anfrage wegen „laufender Verfahren“ nichts sagen. Die beiden Beamten nahmen ihm zufolge nach dem Vorfall weiter am Einsatz teil.

Weil die Bahnschranken auf der Braunschweiger Straße wegen eines durchfahrenden Zuges geschlossen waren, mussten die so genannten Montagsspaziergänger warten. Während des Halts forderten sowohl Versammlungsleiter als auch Polizei erneut zum Tragen der Masken auf. Da nur wenige der Aufforderung folgten, kündigte die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren an. Der Versammlungsleiter erklärte daraufhin gegen 19.40 Uhr die Versammlung für beendet.

„Montagsspaziergang“ in Gifhorn: Gegen 19.40 Uhr beendete der Organisator die Versammlung, an der laut Polizei rund 700 Menschen teilnahmen. Quelle: Photowerk

Im Anschluss nahm die Polizei die Personalien von Versammlungsteilnehmern auf, die sich weigerten, eine Maske aufzusetzen. Ob es sich dabei nur um Gifhorner handelte oder auch Menschen aus anderen Städten zur Versammlung gekommen waren – in den Sozialen Medien hatte es mehrere „Einladungen“ gegeben –, wollte der Polizeisprecher ebenfalls mit Blick auf die „laufenden Verfahren“ nicht bewerten.

Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt zur Maskenpflicht

Etwa 200 Personen spalteten sich laut Polizeiangaben von der Versammlung ab und marschierten über Poststraße, Winkeler Straße und Am Freitagsmoor wieder auf die Braunschweiger Straße. Die Polizei wertete diesen Marsch als weitere Versammlung, Polizeikräfte stoppten den Aufzug am nördlichen Ende der Braunschweiger Straße und riefen über Lautsprecher auf, dass sich eine Versammlungsleiterin oder ein Versammlungsleiter melden solle. Dies geschah auch nach mehrfachen Aufrufen nicht, und auch die Maskenpflicht wurde trotz Aufforderung per Lautsprecher nicht eingehalten. Die Polizei leitete weitere Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Teilnehmende, die die geforderte Maske trugen, konnten der Versammlung weiterhin beiwohnen oder diese verlassen. Die meisten entschieden sich, die Versammlung zu verlassen, sodass sich nach kurzer Zeit keine Personen mehr auf der Braunschweiger Straße aufhielten.

Eine Lagebewertung zu den „Montagsspaziergängen“ wird durch die Polizei Gifhorn fortlaufend durchgeführt. „Auch für Versammlungen am kommenden Montag, 17. Januar“, sagt Nowak. Auf Basis der Erkenntnisse erfolge dann die Einsatzplanung.

Von Thorsten Behrens