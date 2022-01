Gifhorns Polizei zieht Bilanz von „Montagsspaziergang“ und Marktplatz-Kundgebung

Gifhorn

Noch am späten Montagabend bilanzierte Polizeisprecher Christoph Nowak die insgesamt fünf Aktionen rund um die so genannten „Montagsspaziergänge“ in Gifhorn – unter dem Strich blieb es friedlich, Nowak meldet die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im zweistelligen Bereich im Zusammenhang mit dem „Spaziergang“, außerdem ist ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Auf ihrem Twitterkanal hatte Gifhorns Polizei von „Widerstandshandlungen gegen unsere Einsatzkräfte“ berichtet, die Person sei festgenommen, aber nach Einleitung des Strafverfahrens wieder frei gelassen worden.

Größte Veranstaltung war der „Spaziergang“ unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“. Zunächst hätten sich etwa 300 Personen auf dem Schützenplatz versammelt, so Nowak. „Dem anschließenden Aufzug über die Allerstraße und die Braunschweiger Straße schlossen sich in der Spitze etwa 550 Teilnehmende an.“ Auch dieses Mal unterstützte die Bundespolizei die Gifhorner Beamten, der Stopp an den geschlossenen Bahnschranken verlief unproblematisch, nach der Abschlusskundgebung auf dem Schützenplatz sei die Versammlung gegen 20.45 Uhr beendet gewesen. „Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden hielt sich an die geltenden Beschränkungen“, verwies Nowak auf die Einhaltung der Maskenpflicht durch zahlreiche „Spaziergänger“. Per Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht war die Maskenpflicht für Redner am Mikrofon aufgehoben worden, darauf hatte auch Dr. Detlef Eichner als Versammlungsleiter bei der Kundgebung auf dem Marktplatz hingewiesen.

Dort hatte die Polizei etwa 200 Teilnehmende geschätzt, die der Einladung des Gifhorner Bündnisses für Solidarität gefolgt waren und sich unter dem Motto „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“ versammelt hatten. Auf der Treppe von St. Nicolai standen LED-Kerzen, um an die 244 an oder mit Corona Verstorbenen zu erinnern – bei einem der früheren „Montagsspaziergänge“ waren dort Kerzen aufgestellt worden, die an die angeblich an einer Impfung Verstorbenen erinnern sollten. Sowohl diese Versammlung als auch die Mahnwache der AfD mit von der Polizei gezählten zehn Teilnehmern auf dem Schillerplatz seien „friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“ verlaufen, heißt es in Nowaks Fazit.

Von der AZ-Redaktion