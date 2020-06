Gifhorns Polizei warnt vor Fake-Shops

Gifhorn

Der Sommer rückt näher, es wird warm, da ist eine Abkühlung im frischen Wasser willkommen. Ein Gedankengang, der auch Internet-Betrügern gekommen ist: Gifhorns Polizei warnt vor Fakeshops, die den Bürgerinnen und Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Polizeisprecher Thomas Reuter verweist vor allem auf einen Shop, der Pools und Planschbecken aller Größenordnungen anbietet.

„Die Freibäder haben zwar wieder geöffnet, aber die Menschen sind verhalten, was die Besuche angeht. Sie haben Sorge, sich dort mit dem Corona-Virus anzustecken“, stellt Reuter fest. Deshalb sei die Nachfrage nach Planschbecken und Swimmingpools für den heimischen Garten aktuell groß, „aber vieles ist restlos ausverkauft“. Also geht’s im Internet auf Suche. Und bei den Gifhorner Ordnungshütern stapeln sich die Anzeigen wegen diverser Fake-Shops.

Anzeige

Ein Shop fällt besonders auf

„Besonders auffällig ist dabei der Shop bobs-bau.de“, warnt Reuter. Die Beobachtung der Polizei: Die potenziellen Kunden sind von preisgünstigen Pools aller Größenordnungen begeistert. „In freudiger Erwartung auf eine Abkühlung im Sommer werden dann viele Menschen leichtsinnig und können dabei schnell mal mehrere Hundert Euro in den Sand setzen“, sagt der Polizeisprecher. Denn nach der Bezahlung kommt nie Ware bei den Kunden an. Der teuerste Pool auf dieser Fake-Plattform soll mehr als 5800 Euro kosten – „aber so weit ist es bei Kunden aus dem Landkreis Gifhorn noch nicht gekommen“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Damit das möglichst auch nicht passiert, gibt die Polizei folgende allgemeine Warnhinweise zu möglichen Fake-Shops: Vorsicht bei Überweisungen ins Ausland. An den ersten zwei Buchstaben der IBAN erkannt man das Zielland der Überweisung. Für Deutschland lauten diese Buchstaben „ DE“. Vorsicht sei auch geboten bei Shops, die keine „.de“-Domain haben. Die meisten und vor allem die gängigen deutschen Versandshops haben eine solche. Ein Blick in das Impressum und auf die angegebene Kontoverbindung lohnt sich laut Polizei ebenfalls – beides kann über Suchmaschinen geprüft werden. „Bekannte Verbraucherschutzforen arbeiten ihre Daten so auf, dass man über einfache Recherche schnell zu dem Ergebnis kommt, dass es sich um einen Fakeshop handelt“, informiert die Polizei.

Achtung bei Vorkasse

Und sie warnt zu Vorsicht, wenn man als Zahlungsart nur Vorkasse auswählen kann. In einigen Fällen würden zwar auch andere Zahlungsarten angezeigt, aber im endgültigen Kaufabschluss dann nur noch die Zahlung per Vorkasse angeboten. Es wird dann zum Beispiel gesagt, dass andere Zahlungsarten aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich seien.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion