Gifhorns Polizei warnt vor Ablenkungen am Steuer

Landkreis Gifhorn

Nicht nur das Telefonieren am Steuer – sogar mit Freisprechanlage – bedeutet für den Autofahrer Ablenkung vom Verkehr. Hans-Heinrich Kubsch, Verkehrssicherheitsberater der Polizei, zählt auch Essen, Trinken, Rauchen, Gespräche mit Mitfahrenden auf, die vom Verkehr ablenken und zu lebensgefährlichen Situationen führen können. Darauf weisen Verkehrssicherheitsrat, Landesverkehrswacht, die örtlichen Verkehrswachten und die Polizei jetzt auch in Gifhorn mit einer Plakataktion hin.

Die neuen, wesentlich farbenfroheren und damit auffälligeren Banner und Plakate hängen an der Überführung des Walkeweges über die Bundesstraße 188 sowie am Baugerüst der Baustelle gegenüber des Amtsgerichtes. Kubsch, verantwortlich für die Plakataktion, weiß: „Dies ist nur ein Tröpfchen auf dem heißen Stein.“ Ohne Einsatz erheblicher personeller Ressourcen zur Überwachung sowie deutlicher Konsequenzen seitens der Bußgeldstellen und Gerichte ändere sich verantwortungsloses und gefährliches Fehlverhalten auf den Straßen nicht. Die derzeitige Entdeckungsgefahr sei eher gering, nur höhere Bußgelder und Fahrverbote könnten die Wirksamkeit steigern, so Kubsch.

Ungeklärte Unfallursache: Diese Formulierung lässt den Verkehrssicherheitsberater aufmerken

„Wir alle wissen, dass es zu der Problematik Ablenkungsunfälle keine validen Zahlen gibt und geben kann. Denn wer wird nach einem selbst verursachten Unfall eingestehen, abgelenkt gewesen zu sein?!“ Kubsch sagt aber auch, dass Formulierungen im Polizeibericht wie „aus ungeklärter Ursache“, „aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt“ bei ihm sehr häufig sofort den Verdacht weckten, dass der Fahrer oder die Fahrerin abgelenkt gewesen ist.

Kubsch weiß um die nötige Beharrlichkeit: „Ein Kollege fragte mich kürzlich, ob ich denn selber ernsthaft annehme, dass diese Appelle irgendetwas ändern würden? Ich antwortete, dass ich die Hoffnung niemals aufgeben und meine Energie weiterhin dafür einsetzen werde.“

Was außer dem Handy noch alles vom Straßenverkehr ablenkt

Zwar sei häufiger vom Handy, von anderen elektronischen Geräten oder Bedienteilen im Auto als Ablenkungsursache die Rede, aber laut Kubsch gibt es viel mehr: „Alle so genannten fahrfremden Tätigkeiten lenken uns ab.“ Dazu zählen auch essen und trinken, rauchen, Musik hören, telefonieren „auch mit Freisprecheinrichtung“, Kinder oder Tiere im Fahrzeug, jegliche Kommunikation mit Insassen. Und auch Insekten sowie Emotionen können vom Straßenverkehr ablenken.

Der Verkehrssicherheitsberater betont, dass Handymissbrauch beim Autofahren, erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, illegale Autorennen, nötigendes Fahrverhalten und ähnliches nichts mehr mit der viel beschworenen Freiheit und Freizügigkeit zu tun haben. „Sie spiegeln ausschließlich Verantwortungslosigkeit, Narzissmus und Egozentrik wider, alles Charakterzüge, die einem harmonischen Straßenverkehr absolut entgegenstehen.“ Und auch wer nur kurz auf sein Smartphone schaue, nehme in diesem Augenblick gefährliche Fahrmanöver anderer Verkehrsteilnehmer nicht wahr und könne im Zweifelsfall nicht ausweichen. „Bei 100 Stundenkilometern fährt man in nur einer Sekunde 30 Meter blind.“

Von der AZ-Redaktion