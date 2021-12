Gifhorns Polizei und Zoll finden gefälschte Markenware und Impfpässe

Gifhorn

Massenhaft gefälschte Ware von namhaften Herstellern hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn mit Unterstützung des Magdeburger Zolls am Montag im Gifhorner Südkreis sowie in Braunschweig sicher gestellt. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte in einem Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten Schuhe, Bekleidung, Accessoires und Parfums teurer Marken in größeren Mengen – alle gefälscht. Wie der Verfahrensleiter Torben Hoppe vom 3. Fachkommissariat mitteilte, wurden auch elektronische Datenträger sichergestellt.

Quasi als Beifang sind der Polizei gefälschte Impfausweise in größerer Zahl in die Hand gefallen. Es handelte sich laut Polizeisprecher Christoph Nowak um viele Blanko-Impfausweise, Stempel eines Impfzentrums und große Mengen von Aufklebern für Corona-Vakzine. Die Ausweise waren zum Teil schon bearbeitet, eine größere Anzahl auch schon verkauft. „Die Ermittlungen hierzu werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, schreibt Nowak im Polizeibericht.

Von der AZ-Redaktion