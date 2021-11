Gifhorn

In den Ermittlungen um die Schlägerei zwischen mehreren Menschen – etwa 20 Personen aus zwei Gifhorner Familien waren am 12. November in Streit geraten, es kam zu einer Schlägerei auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn – hat die Polizei die ersten Vernehmungen mit den Beteiligten geführt. Nun sucht die Polizei unabhängige Zeugen zu der Auseinandersetzung und den Verkehrsunfällen der Beteiligten unmittelbar davor, die möglicherweise absichtlich verursacht worden waren.

Zeugen, die eventuell auch über Videomaterial in dieser Sache verfügen, melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (05371) 98 00.

Von der AZ-Redaktion