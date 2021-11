Gifhorns Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Gifhorn

Im Begegnungsverkehr stießen zwei Fahrzeuge in Höhe der Rettungswache am Campus 5 in Gifhorn mit den Außenspiegeln aneinander. Einer der beiden Beteiligten fuhr allerdings einfach weiter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 17. November, gegen 6.10 Uhr. Bei dem Wagen, der einfach weiter fuhr, handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen älteren Renault Kombi mit silberner Lackierung. Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zu dem flüchtigen Fahrzeug bittean die Polizei in Gifhorn, Tel. (05371) 98 00.

Von der AZ-Redaktion