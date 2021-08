Gifhorns Polizei sucht Geschädigten eines Parkremplers

Gifhorn

Am Dienstagvormittag, 24. August, gegen 11.30 Uhr beschädigte ein Hyundai-Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Amtsgerichts in Gifhorn einen neben ihm ordnungsgemäß abgestellt Wagen. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich vermutlich um einen hellen VW Tiguan mit Wolfsburger Kennzeichen. Dieser müsste starke Beschädigungen an der linken Heckstoßstange aufweisen. Der Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (05371) 98 00 zu melden.

Von der AZ-Redaktion