Gifhorns Polizei sucht Geschädigten eines Parkplatzremplers

Gifhorn

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Gifhorn hat am vorigen Samstag, 7. August, ein Autofahrer einen dort geparkten Wagen angefahren. Er war dann zunächst nach Hause gefahren und hatte von dort aus die Polizei informiert. In der Zwischenzeit war jedoch das beschädigte Auto weggefahren worden. Nun sucht die Polizei den Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise zu dem Geschädigten geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. (05371) 98 00 bei der Polizei zu melden.

Von der AZ-Redaktion