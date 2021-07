Gifhorn

Ein Pedelec wurde am Dienstagnachmittag in einem Gebüsch in der Verlängerung des Kirchwegs nahe der B4-Unterführung gefunden und der Polizei übergeben. Diese geht davon aus, dass das Pedelec gestohlen worden ist, denn es war noch mit einem Schloss gegen die Benutzung gesichert. Die Polizei nahm das Rad in ihre Obhut und hofft jetzt, den Eigentümer oder die Eigentümerin zu finden. Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion