Gifhorn

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines Kinderfahrrades, das am Sonntagnachmittag vor der Löns-Apotheke am Alten Postweg, Ecke Calberlaher Damm, entwendet wurde. Zwischen 12 und 15.30 Uhr stahl ein elfjähriger Junge das grüne BMX-Rad mit gelben Felgen und 16-Zoll-Bereifung der Marke John Deere aus dem Fahrradständer neben der Löns-Apotheke. Ein Erziehungsberechtigter des Elfjährigen meldete der Polizei den Vorfall, weil der Junge ihm die Herkunft des Rades nicht erklären konnte. Der Eigentümer des Fahrrades oder Zeugen zu diesem Diebstahl werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Telefon (0 53 71) 98 00, zu melden.

Von der AZ-Redaktion