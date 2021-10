Gifhorn

Die Polizei Gifhorn hat einen E-Scooter der Firma XAOMI sichergestellt, zu dem jetzt die rechtmäßige Eigentümerin beziehungsweise der rechtmäßige Eigentümer gesucht wird. Nach dem Vorlegen eines Eigentumsnachweises kann der E-Scooter in der Dienststelle in der Hindenburgstraße in Gifhorn abgeholt werden.

Von der AZ-Redaktion