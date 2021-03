Gifhorn

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag führten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung gegen 21.50 Uhr ein schwarzer Golf auf, der die Braunschweiger Straße entlang raste. Das Messergebnis zeigte 109 Stundenkilometer bei erlaubtem Tempo 50. Der Fahrer, ein 23-jähriger Gifhorner, zeigte sich einsichtig und räumte sein Fehlverhalten ein. Dennoch erwarten ihn nun mindestens das Regelbußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot. Wenig später erwischten die Beamten auf der Bundesstraße 188 in Höhe des Mühlenmuseums einen silberfarbenen VW Bora, der eine andere Verkehrsteilnehmerin grob verkehrswidrig und deutlich zu schnell überholte. Das Messgerät zeigte nach dem waghalsigen Fahrmanöver 113 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern an. Der 20-Jährige aus Meinersen, dessen Probezeit nur wenige Wochen zuvor wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verlängert worden war, muss spätestens jetzt mit einer MPU rechnen. Hinzu kommen mindestens zwei weitere Punkte in Flensburg und ein Bußgeldbescheid in Höhe von 190 Euro.

Von der AZ-Redaktion