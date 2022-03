Gifhorns Polizei kontrolliert Tempo 30 vor der Kita

Gifhorn

An einem Morgen zwischen 7 und 9 Uhr – der Zeit, in der die meisten Kinder in die Kita gebracht werden – ergab eine Geschwindigkeitsmessung der Gifhorner Polizei vor der Kita am Pommernring etliche Verstöße gegen die dort erlaubten 30 km/h. Wie die Polizei mitteilt, fand die Kontrolle durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Gifhorn bereits vorigen Freitag statt. 320 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle, 23 wurden geblitzt. Spitzenreiterin war eine 20-jährige Polo-Fahrerin aus Gifhorn, die um 7.42 Uhr mit 69 Stundenkilometern erwischt wurde. Nicht weniger unverantwortlich war eine 18-jährige Gifhornerin, die mit ihrem Golf um 8.25 Uhr mit 65 Stundenkilometern geblitzt wurde. Beide Fahranfängerinnen müssen nun jeweils mit Bußgeldbescheiden über 500 Euro, je zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen. Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei gefahrenträchtige Verkehrsbereiche überwachen, um vor allem die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Von der AZ-Redaktion