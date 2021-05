Gifhorn

Die Tatsache, dass es 2020 die geringste Unfallzahl seit zwei Jahrzehnten gegeben hat, ist nicht nur auf den Corona-Lockdown zurückzuführen. Gifhorns Polizei hat mit Schwerpunkt-Aktionen wichtige Präventionsarbeit geleistet. In nur zwölf Monaten gab’s mehr als 1200 Sonder-Kontrollen.

„Wir haben positive Zahlen geschrieben, doch ohne Druck und Sanktionen wird es auch in Zukunft nicht klappen“, will Gifhorns Polizeichef Thomas Bodendiek diesen Kurs auch 2021 beibehalten. Christian Engel, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Gifhorn, pflichtet seinem Chef in diesem Punkt bei: „Immer wenn wir Schwerpunkt-Kontrollen an Unfallhäufungsstellen gefahren haben, sind die Zahlen spürbar in den Keller gegangen.“

Gifhorns Polizei arbeitet erfolgreich

Beleg dafür ist die Statistik mit einem historischen Tief bei Unfällen mit Schwerverletzten, mit deutlich weniger Motorradunfällen und auch einem Minus bei den Wildunfällen. „Eine Entwicklung, die wir auch durch die Erhöhung unseres Kontrolldrucks erreicht haben“, verweist Hauptkommissar Winfried Enderle auf Zahlen und Daten in der von ihm erstellten Statistik. So habe es 2019 „nur“ 1000 Kontrollen – alles neben der üblichen Streifentätigkeit – gegeben. 2020 seien diese Kontrollen, die in der Statistik unter „Schwerpunkte der Verkehrsüberwachung“ geführt werden, auf 1265 erhöht worden.

Alkohol und Drogen am Steuer

70 Mal ging’s bei den Aktionen um Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, 100 Mal hatten die Beamtinnen und Beamten die Gurtmuffel ins Visier genommen, weitere 170 Kontrollen erfolgten wegen unerlaubter Handy-Nutzung am Steuer. Raserei wird von der Polizei ebenfalls nicht geduldet: Tempokontrollen gab’s 2020 genau 200 Mal außerhalb geschlossener Ortschaften, 300 Kontrollen fanden innerorts statt.

Genau 150 Mal kontrollierten die Beamtinnen und Beamten Radler in Stadtgebiet und in der Fußgängerzone. 225 Mal gab’s sogenannte Schulweg-Kontrollen – auch vor Kindergärten. Dabei wurde von den Beamtinnen und Beamten unter anderem das Anlegen von Sicherheitsgurten und die richtige Nutzung von Auto-Kindersitzen überprüft. An allen Aktionen beteiligten sich Polizistinnen und Polizisten des Einsatz- und Streifendienstes, der Verfügungseinheit und der Kommissariate.

Tausende von Verstößen festgestellt

Durch die Kontrollen stieg die Zahl der festgestellten Verstöße 2020 um 1500 auf 7200 (2019 gab es 5700 Verstöße). Die Polizei setzt die Schwerpunkt-Aktionen in diesem Jahr fleißig fort. Uneinsichtige Radler und Raser wurden bereits zur Kasse gebeten, im Mai gibt es eine Beteiligung an dem länderübergreifenden Aktionstag „sicher.mobil.leben“. Erneut sollen dabei die Fahrradfahrer im Fokus stehen.

Von Uwe Stadtlich