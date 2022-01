Gifhorns Polizei erwischt zwei Extremraser auf der Tangente

Gifhorn/Calberlah

Beamte der Verfügungseinheit der Polizei Gifhorn kontrollierten am Mittwochmittag auf der Kreisstraße 114 in Höhe Calberlah in der Tempo-70-Zone die Geschwindigkeiten. Ein Touaregfahrer war dort mit 129 Stundenkilometern unterwegs und muss nun mit einem Bußgeld von 480 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten rechnen. Die Polizei teilt mit, dass wegen der massiven Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eine Erhöhung des Bußgelds geprüft werde.

Lesen Sie auch Neuer Bußgeldkatalog: Das sagen die Gifhorner Verkehrsexperten dazu

Schon in der Nacht zuvor hatten Polizeibeamte das Tempo der Autofahrer auf der K 114 kontrolliert zwischen Lehmweg und Dannenbütteler Weg. Dumm gelaufen für einen 23-jährigen Audifahrer, dem nicht klar war, dass die Messungen in beide Fahrtrichtungen erfolgten: War er zunächst ganz brav 70 Stundenkilometer gefahren, beschleunigte er unmittelbar hinter dem Messpunkt rasant auf 144 Stundenkilometer. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Mann bei Triangel. Der Regelsatz liegt hier bei 700 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten. Die Erhöhung des Bußgeldes wird auch in diesem Fall geprüft werden.

Von der AZ-Redaktion