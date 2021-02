Gifhorns Polizei erinnert an die Wichtigkeit von Verkehrssicherheitstrainings

Gifhorn

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Gifhorn Hans-Heinrich Kubsch erinnert insbesondere die Schulen und anderen Bildungsträger und -einrichtungen in Stadt und Landkreis, nach Wiedereinführung des Präsenzunterrichtes bei allen anderen schulischen und administrativen Verpflichtungen die Verkehrssicherheitsarbeit in den Schulen nicht aus dem Blick zu verlieren und die vielfältigen Angebote der Polizei, Verkehrswacht, des ADAC und anderer Einrichtungen wahrzunehmen.

„Ich biete Ihnen ein weit gefächertes, vielfältiges, auf Jahrgangs- beziehungsweise Altersstufen zugeschnittenes, interessantes und informatives Repertoire, das lediglich Ihrer Kontaktaufnahme und Terminabsprache mit mir bedarf“, so Kubsch. „Sollte ich etwas nicht in meinem bisherigen Angebot haben, bin ich für konkrete und spezielle Wünsche und Anregungen stets offen und werde etwas erarbeiten.“

Anzeige

So kann die richtige Reaktion in gefährlichen Situationen ohne Risiko geübt werden

Neu im Gerätepark ist ein erst im letzten Jahr vom Landkreis Gifhorn und der Verkehrswacht angeschaffter „Fahrsimulator“, mit dem Fahrsituationen mit einem Kraftfahrzeug am Bildschirm unter „Ablenkungsbedingungen“ praxisnäher simuliert werden können.

„Mein Angebot richtet sich natürlich zugleich auch an alle anderen Einrichtungen, Institutionen, Firmen, Vereine, Verbände oder sonstige soziale Interessengemeinschaften, die über die allgemeinen und speziellen Gefahren des Straßenverkehrs, das richtige Verhalten oder gesetzliche Änderungen informiert werden möchten“, betont Kubsch.

Fit mit dem Pedelec: Hans-Heinrich Kubsch bietet das Training weiter an. Quelle: Michael Franke Archiv

Pedelec-Training kann Hans-Heinrich Kubsch überall im Landkreis anbieten

Er weist auf seine Präsentationen zu den Gefahren des Straßenverkehrs für Personen im Alter von 65 Jahren und älter hin, auf das Programm der Landesverkehrswacht „Fit im Auto“ und das „Pedelec-Training“ auf dem Verkehrsübungsplatz in Gifhorn, „welches bislang immer mit großer Begeisterung angenommen worden ist“. Dieses Training biete er, falls gewünscht, auch überall woanders im Landkreis an, „sofern ein geeigneter Platz und die Möglichkeit der Darbietung einer Präsentation und eine genügende Teilnehmerzahl vorhanden ist“. Und es sei auch kein Problem, eine Veranstaltung am Abend, an einem Samstag oder Sonntag durchzuführen.

„Zögern Sie nicht zu lange und kontaktieren Sie mich gerne“, weist Kubsch auf seine Erreichbarkeit per Mail unter hans-heinrich.kubsch@polizei.niedersachsen.de oder praevention@pi-gf.polizei.niedersachsen.de hin. „Und teilen Sie mir bitte zugleich eine Telefonnummer mit, damit ich gegebenenfalls zurückrufen kann.“ Für die Einhaltung der pandemisch bedingten Einschränkungen und Verpflichtungen bei den Durchführungen an den Schulen sind die Bildungseinrichtungen zuständig.

Von der AZ-Redaktion