Es war eine Nachricht wie ein Paukenschlag und sie traf die meisten Einsatzkräfte der Gifhorner Ortsfeuerwehr hart: Im September 2021 kündigten Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser und Stellvertreter Stefan Heinemann völlig überraschend den Rückzug von ihren Ämtern an. Die Nachfolge ist bis heute nicht geregelt. Auf einer Hauptversammlung am Wochenende gab’s keine Kandidaten. Die Wahl fiel flach. Wie geht’s nun weiter?

„Die Versammlung war beschlussfähig“, berichtet Gifhorns Stadtbrandmeister Matthias Küllmer, der an der Veranstaltung teilgenommen hat. Die Nachfolge von Schaffhauser und Heinemann sei in der Hauptversammlung – sie hat wegen der Pandemie in kleinerem Rahmen stattgefunden – allerdings nicht geregelt worden. Kandidaten für die beiden Führungspositionen der größten Ortswehr im Kreisgebiet habe es nicht gegeben.

„Nachfolge-Prozess extern begleiten“

Weil sich die Feuerwehr intern bisher nicht auf eine einvernehmliche Lösung zur Besetzung der beiden Chefposten geeinigt hat, soll laut Küllmer nun ein anderer Weg eingeschlagen werden. „Wir wollen den Prozess extern begleiten lassen“, so der Stadtbrandmeister. Entsprechende Gespräche zwischen Kommando und Stadtverwaltung werde es darum schon in den nächsten Tagen geben. Details zu dem Prozess nannte Küllmer am Montag noch nicht.

Hoffnung des Amtsinhabers erfüllt sich nicht

Im Oktober war Schaffhauser, der im Februar 2019 Vorgänger Uwe Michel ablöste und davor sechs Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister war, noch von einer schnellen Lösung bei der Nachfolge-Regelung ausgegangen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt gehofft, dass es gelingen werde, Gifhorns neuen Feuerwehr-Chef und seinen Stellvertreter noch Ende 2021 zu präsentieren. „Es gibt Interessenten, doch es sind noch einige Parameter abzuklären“, nannte Schaffhauser damals jedoch keine Namen von möglichen Interessenten für die Führungsposten.

Weil die Hoffnung von Maik Schaffhauser sich nicht erfüllt hat, muss Gifhorns Ortsfeuerwehr nun gemeinsam mit der Rathaus-Spitze an einer Lösung arbeiten.

Keine erneute Kandidatur von Schaffhauser

Eine erneute Kandidatur hatte Schaffhauser im Oktober übrigens ausgeschlossen. „Für mich ist die Feuerwehr das Wichtigste – und nicht meine Person“, macht er zu diesem Zeitpunkt deutlich, dass er den Ortsbrandmeister-Job zur Verfügung stelle, den ehrenamtlichen Brandschutz-Dienst aber weiter leisten wolle.

