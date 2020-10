Gifhorn

Soll es ein Rosa-Farbton werden, der etwas dunkler und kräftiger ist als bisher? Diese wichtige Entscheidung muss der Kirchenvorstand möglichst schnell treffen, damit die Fassaden-Sanierung der Nicolai-Kirche starten kann.

„Wir haben an verschiedenen Seiten der Fassade drei sogenannte Musterfelder streichen lassen“, erklärte Stefan Kunkel vom Amt für Bau und Kunstpflege aus Celle. Alle Felder – sie sind etwa einen Quadratmeter groß – haben den gleichen Farbton. „Durch Baumbestand und Lichteinfall wirkt die rosa Farbe jedoch auf der Marktplatz-Seite völlig anders als auf der Nordseite“, weiß Kunkel, dessen Amt das 500 000-Euro-Projekt steuert.

Anzeige

Eine andere Farbigkeit war nicht nachweisbar

„Wenn man ein prägendes Gebäude anfasst, sollte man sich im Klaren darüber sein, wie es nach der abgeschlossenen Sanierung wirkt“, rief Kunkel den Kirchenvorstand zur Mitarbeit auf. Auch Restaurator Reinhold Gonschior war mit vor Ort, um Fragen zu beantworten. „Es gab Hinweise auf einen Anstrich in einem anderen Farbton – diese andere Farbigkeit war jedoch in den Voruntersuchungen an keiner Stelle nachweisbar“, riet auch Gonschior dem Kirchenvorstands-Team um Gisela Böhme dazu, sich für das dunklere Rosa zu entscheiden. Möglicherweise sei die Ursprungsfarbe beim Neuverputzen der Kirche in den 60er-Jahren verschwunden.

Auch über den Anstrich des Sandsteinmaterials entscheiden

Schwierig wird’s bei der Sanierung und Farbgebung von Fundament-Sockel sowie Tür- und Fenstereinfassungen: Weil dieses Sandsteinmaterial vor vielen Jahrzehnten gestrichen wurde und die Farbe tief in die Poren des Natursteines eingedrungen ist, scheidet eine Wiederherstellung in den Ursprungszustand aus. Eine weiteres Problem: die hohe Salzbelastung im Fundament der von 1733 bis 1744 erbauten Kirche.

Kirchenvorstand tendiert zu einem „gebrochenen Weiß“

Die Sandsteinfarbe mit einem hellen Gelb-Anstrich imitieren – ohne es am Ende wirklich richtig hinzubekommen? Nach dem Gespräch mit den beiden Experten tendiert der Kirchenvorstand eher dazu, die Sandstein-Einfassungen an Gifhorns Nicolai-Kirche in einem „gebrochenen Weiß“ streichen zu lassen. Es würde dem jetzigen Anstrich sehr nahe kommen.

Sanierungsvorhaben möglichst rasch starten

„Wir werden bereits Anfang November eine Entscheidung treffen“, kündigte Kirchenvorstandsvorsitzende Gisela Böhme an. „Je eher desto besser“, machte Kunkel deutlich, dass es darum gehe, das Sanierungsvorhaben möglichst rasch in Angriff zu nehmen. „Die Farbe muss erst noch bestellt werden, zudem ist ein Anstrich bei Minus-Temperaturen nicht mehr möglich“, erklärte der Fachmann.

Den Sandstein-Sockel erst einmal frei legen, um zu sehen, wie das Material reagiert, und Monate später den Anstrich vornehmen: Von dieser Idee riet Kunkel ab. „Irgendwann rüsten wir die Kirche auch wieder ab und dann sind wir verschwunden“, rief der Experte dazu auf, auch in diesem Punkt rasch zu entscheiden.

Von Uwe Stadtlich