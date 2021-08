Gifhorn

Das größte Bauprojekt der Innenstadt steht kurz vor der Fertigstellung. Die Arbeiten für Gifhorns Mühlenquartier im Cardenap sollen im Herbst abgeschlossen werden – trotz Schwierigkeiten bei der Anlieferung von Baumaterial. Praxen und Büros sind bereits eingezogen, Senioren-Wohngemeinschaften entstehen im historischen Mühlengebäude.

Obwohl Baumaterialien in ganz Deutschland derzeit knapp und teuer sind, wollen Dirk Reuß und David Reitz, Geschäftsführer des Gifhorner Baugeschäfts Ernst und Mitgesellschafter der Mühlenquartier GbR, den Zeitplan und auch den Kostenrahmen halten. „Wir werden die noch ausstehenden Restarbeiten im Spätsommer beziehungsweise im Herbst beenden“, geht Reuß auf den Terminplan für das Mammut-Projekt ein. Auch der Kostenrahmen von rund 9,5 Millionen Euro werde gehalten.

Augenärzte bereits eingezogen

Als wichtiger Bestandteil des Gesamtvorhabens sei das sogenannte Office-Quartier – es gehört zu den fünf Einzelquartieren auf dem 3500 Quadratmeter großen Baugrund – inzwischen seiner Bestimmung übergeben worden. „In das Gebäude ist im Juli unter anderem eine große Augenarztpraxis eingezogen“, so Reuß. Auch die anderen Flächen in dem Gebäude seien inzwischen belegt. Das viergeschossige Office-Quartier mit einer Nutzfläche von mehr als 1200 Quadratmeter befindet sich auf dem früheren Areal des Kiebitz-Marktes an der Adenauer-Straße. Das Gebäude steht auf massiven Ständern und bietet so Raum für überdachte Parkplätze.

Nur noch zwei Wohnungen zu haben

Zügig voran geht’s auch mit dem benachbarten Wohnquartier direkt am Ise-Ufer – ebenfalls von dem Gifhorner Architekten Holger Hörmann geplant. „Der Innenausbau läuft inzwischen“, erklärt Reuß. Acht der zehn Eigentumswohnungen (Größe 68 bis 182 Quadratmeter) seien bereits verkauft, ist der Unternehmer zufrieden. Die zwei freien Wohnungen befänden sich im zweiten und dritten Obergeschoss. Für den im März 2020 begonnenen Bau des Wohnquartiers waren aufwändige Pfahlgründungsarbeiten notwendig.

9,5 Millionen Euro werden für das Gifhorner Mühlenquartier investiert: Das Bauprojekt geht in die Endphase – bis zum Herbst sollen die Restarbeiten abgeschlossen sein. Quelle: Lea Rebuschat

Festhalten wollen Reuß und Reitz an ihrer Idee einer Sky-Bar auf dem großen Silo an der Adenauer-Straße. Für die dort entstehende Stahl-Konstruktion für ein „besonderes Café und ein Restaurant mit Weitblick“ dauert die Betreiber-Suche derzeit noch an. „Interessenten aus der Gastronomie können sich gerne bei uns melden“, so Reuß.

Erste Erwähnung im Jahr 1213

Fleißig gearbeitet wird zudem an der historischen und denkmalgeschützten Cardenap-Mühle, deren Anfänge bis in das Jahr 1213 zurückgehen. „Die Dacharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, jetzt steht die Außenfassade im Blickpunkt“, führt Dirk Reuß aus. Ferner würden die Fenster eingebaut, und auch der Innenausbau sei inzwischen angelaufen.

Sanierung und Modernisierung der Cardenap-Mühle: Hier sollen nach Fertigstellungen Wohnungen für Seniorinnen und Senioren auf drei Etagen einen Platz finden. Quelle: Lea Rebuschat

Dirk Reuß und David Reitz wollen in diesem Abschnitt des Mühlen-Quartiers auf drei der vier Geschossebenen Wohnraum für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger schaffen. Denkbar seien dort bei je 200 Quadratmetern Nutzfläche auch Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senioren, so Reuß. Auch in der ehemaligen Cardenap-Mühle sollen die Bauarbeiten im Herbst beendet werden.

„Das Außengelände rund um die Gebäude wird aktuell noch für die Lagerung von Baumaterialien und die An- und Abfahrt von Baufahrzeugen benötigt““, erläutert der Investor. Die Gestaltung der Anlagen rund um die einzelnen Quartierabschnitte könne darum erst ganz zum Schluss erfolgen. Auch diese Arbeiten sollen im Herbst über die Bühne gehen.

Von Uwe Stadtlich