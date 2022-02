Gifhorn

Seit Januar ist das Mühlenmuseum im Eigentum der Stadt Gifhorn – und die hat viele tolle Ideen, um das riesige Areal wieder zu einem Tourismus-Magnet zu machen. Viele Einzelmaßnahmen sind in der Pipeline. Erste Arbeiten laufen bereits. Wichtigstes Projekt in diesem Jahr ist eine Brückenverbindung in Richtung Innenstadt. 442 000 Euro sind für erste Vorhaben im Etat 2022 eingeplant.

Gifhorns Stadtrat hatte bereits im September mehrheitlich für den Kauf des Museumsgeländes gestimmt. Kostenpunkt: rund 2,6 Millionen Euro, wobei der Preis wegen einer Kreditrückzahlung effektiv rund 2,32 Millionen Euro betrug, Das Kaufpaket umfasst das gesamte Areal inklusive Glockenpalast, Basilika, Freiheitsglocke, Grundstücke an der Lüneburger Straße sowie sämtliche Rechte an Namen, Marken und Logos, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Mühlenmuseums und seiner Gastronomie stehen.

Stadt will das Mühlenmuseum modernisieren

Sanieren und Modernisieren, um die Attraktivität des in die Jahre gekommenen Museums zu erhöhen: Die Stadt hat mit der Koordination dieser Aufgaben inzwischen Joachim Keuch, ehemaliger Leiter des Fachbereichs Tiefbau, betraut. Und erste Arbeiten haben inzwischen begonnen.

„Aktuell sind Mitarbeiter des Bauhofes mit Gehölzschnitt, Böschungs- und Uferarbeiten an den Gewässern sowie Aufräumarbeiten auf dem Gelände des Mühlenmuseums beschäftigt“, sagt Stadtsprecherin Annette Siemer. Arbeiten auf dem Parkplatz seien fast abgeschlossen, das Areal von der B 188 aus wieder gut einsehbar. Im nächsten Schritt würden Arbeiten an Gehölzen sowie den Böschungs- und Uferbereichen im Innenbereich des Mühlenmuseums fortgeführt. Sie sollen zum 28. Februar beendet sein. Auch Wegebau- und Erdarbeiten auf dem Parkplatz stünden auf der Agenda.

Neue Verbindung zur Innenstadt geplant

Vorerst wichtigstes Einzelprojekt ist laut Siemer eine direkte Verbindung vom Mühlenmuseum in Richtung Innenstadt. „Mit einer neuen Brücke, die auf der Höhe des Trachtenhauses über einen Ise-Altarm führt und an die bereits vorhandene Fußgängerbrücke am Schlosssee anschließt, soll ein attraktiver Weg geschaffen werden“, so die Stadtsprecherin.

Bis Ende Februar sollen die dafür notwendigen Holzungsarbeiten erledigt sein. „Die Ausschreibung der Planungsleistungen für den Brückenbau ist in Vorbereitung. Baubeginn ist vermutlich der 1. September 2022“, erläutert Siemer. Die voraussichtlichen Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Der Bau der Brücke werde im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ angegangen.

Gifhorner Mühlenmuseum: Mit einem neuen gastronomischen Angebot soll zukünftig auch rund um die Sanssouci-Mühle für Leben gesorgt werden. Quelle: Michael Franke/Archiv

Sämtliche Liegenschaften lässt die Stadt zudem auf weiteren Sanierungs- und Unterhaltungsbedarf durchchecken. „Dies betrifft insbesondere die Gebäudetechnik wie Schließ- und Brandschutzanlagen und die Elektrik“, erläutert Siemer. Ebenfalls erforderlich sei die Kontrolle der Schmutzwasserentsorgung sowie der Regenentwässerung am Haupteingang. Auch zwei auf dem Gelände befindliche Holzbrücken nehme man genau unter die Lupe. An Hand eines bereits erstellten Maßnahmenkatalogs würden auch Reparaturarbeiten weiter fortgeführt – zum Beispiel an Dächern und Fachwerk-Konstruktionen.

Mühlenmuseum startet an Pfingsten in die Saison

Zu weiteren Planungen und zur Höhe der Gesamt-Sanierungskosten äußert sich Siemer vorerst nicht. Fest steht jedoch bereits: Das Mühlenmuseum soll am Pfingstwochenende wieder öffnen. „Am Samstag und Sonntag wird es ein Kulturprogramm geben, das derzeit vorbereitet wird. Der Pfingstmontag soll dann ganz im Zeichen des Deutschen Mühlentags stehen“, verspricht Annette Siemer.

Speisen und Getränke wird’s auch in Zukunft im Mühlenmuseum geben. „Wir führen schon Gespräche zum gastronomischen Angebot. Mehr können wir derzeit aber noch nicht verraten“, hält sich die Stadtsprecherin in diesem Punkt bedeckt.

Von Uwe Stadtlich