Gifhorn

Jetzt also doch das gesamte Areal mit Glockenpalast, russischer Basilika und Freiheitsglocke: Über den Kauf des Mühlenmuseums beriet am Dienstag in dritter Runde der Sonderausschuss Mühlenmuseum des Gifhorner Stadtrates. Neben der Erweiterung des Kaufangebotes durch Familie Wrobel gibt es weitere Neuigkeiten.

Zwischen Familie Wrobel – also Horst und Tochter Rosita Wrobel –, Bürgermeister Matthias Nerlich und Erster Stadträtin Kerstin Meyer hat es inzwischen ein weiteres Gespräch gegeben. Wrobels haben ihr Kaufangebot dabei erweitert um Glockenpalast, russische Basilika und Freiheitsglocke. Ob sich die zu verhandelnde Kaufsumme dadurch ändert, beriet der Ausschuss hinter verschlossenen Türen. Bisher steht ein Betrag in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro im Raum.

Noch kein Nutzungskonzept für den Glockenpalast

Öffentlich dagegen lieferte Kerstin Meyer einen Sachstand zum Glockenpalast ab. Für das 2012 in Betrieb gegangene Gebäude gebe es inzwischen eine Bestandsaufnahme. Es steht auf einer 8700 Quadratmeter großen Fläche, bietet auf drei Etagen rund 3300 Quadratmeter Nutzfläche. Der Zustand entspreche dem Baujahr. Bis 2026 müssten gute 300 000 Euro investiert werden – unter anderem für erhaltende Malerarbeiten sowie den Brandschutz. Ob es schon Ideen zur Nachnutzung gebe, wollte Ullrich Stenzel (SPD) wissen. „Wir haben die aktuelle Machbarkeitsstudie nicht um den Glockenpalast erweitert. Ein Nutzungskonzept zu erstellen können wir aber bis mindestens 2026 nicht leisten“, gab Kerstin Meyer eine offene und ehrliche Antwort.

Die Machbarkeitsstudie umfasst Hinweise zu Gastronomiekonzept, Betriebskonzept, eine Bestandsanalyse sowie museumspädagogische Einschätzungen. Kosten soll sie rund 100 000 Euro, für soll ein ILE-Förderantrag gestellt werden, eine Förderung zwischen 53 und 63 Prozent könnte fließen, wenn der Antrag bis zum 15. September gestellt ist. Thema Förderungen und Zuschüsse: Eine mögliche Beteiligung des Landkreises am Kauf des oder bei den Investitionen am Mühlenmuseum sei erst im Rahmen des Haushaltes 2022 möglich, so Meyer.

Inzwischen wurde auch am Vertrag mit der Familie Wrobel weitergearbeitet. Nach derzeitigem Plan ist eine Unterzeichnung für den 27. September angedacht. Doch laut Stadträtin gibt es noch viele Punkte, bei denen „nachgeschärft“ werden müsse. Beispielsweise bei der Gestaltung des Wohnrechts für Horst Wrobel auf dem Gelände, bei der Übernahme der Mitarbeiter, bei der Fälligkeit der Kaufsumme – wenn über eben diese Einigkeit erzielt worden ist. Zudem soll eine Inventarliste erstellt werden mit Bewertung und Fotodokumentation.

Von Thorsten Behrens