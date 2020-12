Gifhorn

Am Dienstag ließ Bürgermeister Matthias Nerlich die Katze aus dem Sack: Die Stadt will 2021 das Mühlenmuseum kaufen. Es soll um eine Summe von 2,3 Millionen Euro gehen. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch über einen hohen Darlehensbetrag, den die Politik der Eigentümerfamilie vor fünf Jahren gewährt hat.

2015 gab’s einen Antrag des Museums auf einen 500 000-Euro-Zuschuss: Finanzausschuss und Rat gaben damals grünes Licht für ein zinsloses Darlehen in Höhe von 250 000 Euro. Das Mühlenmuseum sollte in einem ersten Schritt 50 000 Euro zur Verbesserung der Attraktivität im Bereich der Kinder- und Familienfreundlichkeit erhalten. In den beiden Folgejahren sollten noch einmal jeweils 100 000 Euro fließen.

Das Darlehen nicht in Anspruch genommen

Laut Stadtsprecherin Annette Siemer spielt das Darlehen bei den Verkaufsverhandlungen allerdings keine Rolle. „Das Geld wurde nicht in Anspruch genommen, sodass auch nichts zurückgezahlt werden muss“, versichert die Sprecherin der Stadtverwaltung.

Inzwischen gibt’s von Seiten der Politik konkrete Ideen, um das vor mehr als 40 Jahren eröffnete Museum attraktiver zu machen. „Es geht vorrangig um die Erhöhung der Besucherfrequenz“, sagt CDU-Fraktionschef Thomas Reuter. Die Christdemokraten, die gemeinsam mit den Grünen die Ratsmehrheit bilden, wünschen sich darum eine direkte Anbindung des Museums an die Innenstadt. Reuter schwebt ein zusätzlicher Eingang von der Schlosssee-Seite vor.

Auch ein öffentlicher Biergarten müsse möglichst rasch wieder an den Start gehen, um für mehr Publikum zu sorgen, erklärt der Vorsitzende der CDU-Fraktion. Gespräche in dieser Sache seien inzwischen geführt worden.

„Wichtiger touristischer Leuchtturm“

„Selbstverständlich freuen wir uns darüber, dass Stadt und Politik diesen Schritt gemeinsam machen wollen“, kommentiert Jörn Pache, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Südheide, die Nachricht. Das Mühlenmuseum sei seit Jahren ein „wichtiger touristischer Leuchtturm“ für den gesamten Kreis. Mit dem richtigen Konzept könne es gelingen, wieder 250 000 Besucher pro Jahr auf das Gelände zu holen.

