Landkreis Gifhorn

Mit Start von Sonntag, 30. Mai, an gilt in Gifhorns Fußgängerzone die allgemeine Maskenpflicht nicht mehr. Mit Ausnahmen: An Markttagen muss eine medizinische Maske getragen werden, und sobald sich Schlangen vor Geschäften bilden, gilt auch dort Maskenpflicht.

Ab Dienstag, 1. Juni, ist ganztägig Radeln in der Gifhorner Fußgängerzone erlaubt. Erst einmal für ein halbes Jahr. Am Ende der Pilotphase soll eine Entscheidung zur dauerhaften Weiterführung anhand der Erfahrungen fallen. Der Cardenap wird ab 1. Juni auch in der Gegenrichtung für Radler frei gegeben. Die sieben queren Parkplätze auf dem Steinweg auf der Allerbrücke und vor Dänzer werden zu vier Stellplätzen in Längsaufstellung. Nun kommt es auf die Rücksichtnahme der Radfahrer an, ob sie auch darüber hinaus fahren dürfen. Voraussichtlich am Montag werden einige emsige Helfer munter in der Fußgängerzone wuseln. Es geht um die umfangreiche Information von Fußgängern und Radfahrern in der Innenstadt über die neue Verkehrsregelung.

Lockerungen in Sicht

Gebannt werden alle auf die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis blicken. Bleibt der Wert bis einschließlich Dienstag unter 50, treten am Donnerstag zahlreiche Lockerungen in Kraft. Steigt er in der Zwischenzeit auf einen höheren Wert, reicht ein einziger Tag aus, um mit dem Zählen wieder von vorne anfangen zu müssen. Denn die Regel heißt: Der Wert muss an fünf Werktagen in Folge – wobei Samstage als Werktage mitgezählt werden – unter 50 liegen, damit der Landkreis am sechsten Tag eine Allgemeinverfügung erlassen kann, die dann am siebten Tag in Kraft tritt.

Start für Schwimmkurse

In dieser Woche starten in der Allerwelle die ersten Schwimmkurse nach langer Zeit, die zunächst den Kindern vorbehalten sind, die sich im vorigen Jahr schon angemeldet hatten. Aber es gibt diese Woche auch die Möglichkeit, Kinder ab sechs Jahren für die acht Kurse anzumelden, die nach dem 28. Juni starten. Sie dauern jeweils zwei Wochen und finden montags bis freitags von 16 bis 16.45 Uhr beziehungsweise von 17.15 bis 18 Uhr statt. Anmeldungen sind möglich per Mail an info@psg-gifhorn.de. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer (05371) 9901887.

Staugefahr auf der B 4

Zu Verkehrsbehinderung kann’s weiter auf der Bundesstraße 4 im Bereich Ausbüttel kommen. Dort gestaltet die Gemeinde Ribbesbüttel nämlich eine Bushaltestelle barrierefrei um. Eine Ampelanlage lenkt den Verkehr teilweise einseitig an der Baustelle vorbei. Die umfangreichen Tiefbauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 31. Juli.

Geöffnet ist ab sofort wieder Gifhorns Stadtarchiv – und zwar montags und mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist unter 05371-932154 notwendig. Dort gibt’s dann auch Infos über die geltenden „Corona-Spielregeln“.

Von der AZ-Redaktion