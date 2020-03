Straßenausbaubeiträge: Ein Gifhorner siegt gegen die Stadt

Gifhorn

Die Stadt ließ 2018 einen Abschnitt der Maschstraße ausbauen – die Kosten wurden zum größten Teil den Anwohnern aufgebürdet. Dagegen ging Dirk Hoffmann auf die Barrikaden. Die Maschstraße sei keine reine Anliegerstraße, stand für ihn von Anfang an fest. Diese Einschätzung teilt nun das Verwaltungsgericht. Jetzt muss die Stadt zurückrudern.

Hohe Kosten

Ab Frühjahr 2018 wurde in Gifhorns Maschstraße – es ging um den Teilabschnitt zwischen dem Fischerweg und der Wilhelmstraße – kräftig gebuddelt und anschließend geteert. Die Kosten für die Sanierung sollten nach Auffassung der Verwaltung zum größten Teil die Anwohner tragen. Der Grund: Die Stadt stufte die Maschstraße als Anliegerstraße ein.

„Das ist ungerecht“

„Das ist ungerecht und entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten“, akzeptierte Anwohner Dirk Hoffmann (70) die Rechtsauffassung der Stadt nicht. Ständiger Durchgangsverkehr, Fahrten von Eltern zur Gebrüder-Grimm-Schule, zum Haus der Lebenshilfe oder zur Betreuungseinrichtung Life Concepts oder Schützenfest-Umleitungsverkehr: Hoffmann, der Mitte der 70er-Jahre ein Einfamilienhaus in der Maschstraße gekauft hat, hat seit Jahrzehnten beobachtet, dass nicht nur Anlieger vor seiner Haustür unterwegs sind. Juristisch handele es sich um eine „Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr“.

David gegen Goliath

Als dem gelernten Fernmeldetechniker dann am 17. September 2018 ein Brief der Stadt Gifhorn ins Haus flatterte, begann der Kampf „David gegen Goliath“. Mehr als 6900 Euro sollte der 70-Jährige für den Straßenausbau an seinem mehr als 500 Quadratmeter großen Grundstück zahlen, mehr als 4800 Euro setzte die Stadt als Vorausleistung fest – und wies in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit einer Klage gegen den Festsetzungsbescheid hin.

Klageweg beschritten

„Davon habe ich Gebrauch gemacht“, so Hoffmann. Für rund 250 Euro ließ er sich nur wenig später von einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Hannover beraten. Am 8. Oktober 2018 investierte Hoffmann noch einmal 438 Euro für die Klageeinreichung beim Verwaltungsgericht Braunschweig. Partnerin Gisela Steenbock, mit der Hoffmann den Freizeitring Gifhorn leitet, unterstützte ihn bei seinen Bemühungen.

Auffassung geteilt

„Das Verwaltungsgericht hat meine Auffassung geteilt“, weiß Hoffmann inzwischen, dass sich sein Einsatz gelohnt hat. Nach einem rechtlichen Hinweis der zuständigen Richterin an die Verwaltung ruderte die Stadt zurück. „Die Endabrechnung der Maschstraße zwischen Fischerweg und Grenze des Sanierungsgebietes wird als Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr durchgeführt werden“, teilte das Rathaus Hoffmann in einem Schreiben mit Datum vom 18. Februar mit. „Statt der 6900 Euro liegt der voraussichtliche endgültige Beitrag nur noch bei 3900 Euro“, ist Hoffmann zufrieden.

Held der Straße

„Nun sind sie ja der Held der Straße“ habe sich die zuständige Richterin in einem Telefonat geäußert, berichtet Hoffmann. Von der Neuberechnung würden jetzt nämlich alle Anlieger des ausgebauten Abschnitts der Maschstraße profitieren, so der 70-Jährige.

Beitragspflicht seit Mai 2019

Gänzlich verzichten will die Stadt auf das Einkassieren der Straßenausbaubeiträge von den Anwohnern der Maschstraße jedoch auch bei in Zukunft geänderter Rechtslage jedoch nicht. „Dem Kläger ist nach Aussage des Gerichts bekannt, dass es zur Endabrechnung kommen wird, auch wenn der Rat der Stadt Gifhorn voraussichtlich im März 2020 die Aufhebung der Straßenausbausatzung beschließen wird“, schreibt die zuständige Sachbearbeiterin an Hoffmann. Die Beitragspflicht sei nämlich bereits seit Mai 2019 entstanden.

Von Uwe Stadtlich