Gifhorn

Robert Preuß, der für die AfD als Gifhorns Landratskandidat antritt, hat den vorschulischen Spracherwerb ebenso auf der Agenda wie die Kreisumlage, Familienfreundlichkeit ist ihm ein Anliegen. Hier stellt er sich vor.

Wann und wo sind Sie geboren?

31. Januar 1986 im alten Gifhorner Kreiskrankenhaus

Familienstand/Kinder?

Ledig / 1 Kind

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit 2016 Mitglied im Rat der Stadt Gifhorn

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Die Sorge um meine Heimat

Welche Hobbys haben Sie?

Fahrrad fahren und mein Sohn

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

David Goodhart, „The Road to Somewhere“

Worüber können Sie lachen?

manchmal über mich selbst.

Was macht Sie traurig?

Scheinheilige Menschen

Diese Maßnahmen möchte er ergreifen

Was wollen Sie tun, damit auch Verdiener mit niedrigen und mittleren Einkommen sich das Wohnen im Landkreis noch leisten können?

Der Landratskandidat der AfD: Robert Preuß in Weimar. Quelle: privat

Auf dem Wohnungsmarkt werden besonders Familien mit schwachen und mittleren Einkommen diskriminiert, da sie sich die teuren Mieten für große Wohnungen kaum leisten können. Wir müssen deswegen das gemeinwohlorientierte, genossenschaftliche Bauen stärken. Eine landkreiseigene Genossenschaft oder eine Kreisbeteiligung an neuen kommunalen Genossenschaften halte ich für notwendig. Außerdem müssen die Wohnnebenkosten reduziert werden, u.a. durch eine kostengünstige Abfallwirtschaft im Landkreis.

Wie gehen Sie das Thema Digitalisierung an? Besonders beim Homeschooling hat es ja Probleme gegeben.

Digitalisierung bedeutet nicht nur Tablets auf Schüler abzuwerfen. Schüler müssen den richtigen Umgang mit digitalen Medien lernen. Ich sehe das Thema Mediensucht zukünftig weit vorne bei der Präventionsarbeit. Der Landkreis hinkt beim Thema Online-Zugänglichkeit von Verwaltungsdienstleistungen anderen Kreisen hinterher. Ich möchte, dass unsere Bürger zukünftig Baugenehmigungsverfahren online „vom Küchentisch aus“ abwickeln können. Die Möglichkeiten sind bereits da.

Die Infrastruktur muss für den demografischen Wandel fit gemacht werden. Wo setzen Sie da Ihren Schwerpunkt?

Ich möchte, dass ältere Menschen möglichst lange an ihrem Wohnort bleiben können. Deswegen strebe ich eine Bestandsaufnahme der ambulanten und häuslichen Pflege und den verstärkten Einsatz von Pflegescouts an. In unserem Programm fordern wir eine Arbeitsgruppe „Kommunale medizinische Versorgung“, in der Politik, Vertreter der kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenhäuser lokale Lösungsvorschläge für eine zukunftsträchtige Nahversorgung erarbeiten.

Sanfter Tourismus entwickelt sich gerade als Wirtschaftszweig. Wie fördern Sie den?

Aufgrund restriktiver Naturschutzverordnungen durch die gegenwärtige Politik werden immer mehr Naturfreunde wie Freizeitangler und Jäger aus der Natur ausgesperrt. Unsere ländlichen Räume sind Kulturräume. Im Rahmen eines Projektes z.B. mit dem Titel „Das Eigene wiederentdecken“ werde ich mich als Landrat für Wegweiser und Wanderpfade für Kultur- und Naturerfahrungsangebote einsetzen und für eine Familienrabattkarte für heimische Kultur und Freizeitangebote und unsere Hofläden.

Bitte nennen Sie drei Themen, die Sie im Fall der Wahl innerhalb der ersten 100 Tage anpacken

1. Bewegungsorientiertes Angebot zum vorschulischen Spracherwerb

2. „Runder Tisch“ mit den Gemeindebürgermeistern zur finanziellen Situation der Gemeinden im Hinblick auf die Festsetzung der Kreisumlage

3. Einführung einer ständigen Aufgabenkritik im Hinblick auf die Familienfreundlichkeit kommunaler Leistungen („family mainstreaming“)

Von der AZ-Redaktion