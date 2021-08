Gifhorns Landrat kündigt Impfkampagne an Schulen an

Gifhorn

Nach den Sommerferien will Gifhorns Kreisverwaltung in Eigenregie an die Schulen gehen und die Kinder impfen – mit Einwilligung der Eltern natürlich. Das teilte Landrat Dr. Andreas Ebel anlässlich eines Besuchs des Europaabgeordneten David McAllister gemeinsam mit seiner Kollegin aus dem Wahlkreis Gifhorn Lena Düpont im Impfzentrum mit.

„Wir fahren zusätzliche Kampagnen im Landkreis, um die Impfungen der Bevölkerung voranzutreiben, damit wir die Herdenimmunität erreichen. Wichtig ist dabei, einen langfristigen Schutz zu gewähren“, so der Landrat. Kritisch äußerte er sich zu den Plänen des Landes, nach dem 30. September keine kommunalen Impfzentren in Niedersachsen mehr anzubieten. Unverständlich, wenn in der kalten Jahreszeit die Delta-Variante wieder zunehmen sollte.

Die Schließung des Impfzentrums kommt nach Ansicht des Landrats zu früh

Der Landrat hätte sich gewünscht, dass das Impfangebot in Gifhorn bis zum Jahresende bestehen bleibt. Der leitende Arzt im Impfzentrum Dr. Jörg Dreyer konnte dem nur zustimmen, zumal gerade im Landkreis Gifhorn eine hohe Impfbereitschaft bestehe. Er berichtete von lediglich einem Zwischenfall, als ein Patient nach der Impfung einen epileptischen Anfall bekommen hätte.

Den Besuch von McAllister und Lena Düpont nutzte Ebel auch für eine aktuelle Statistik: 105 072 Impfungen waren bis vorige Woche Donnerstag vorgenommen worden, davon 59 595 Erst- und 45 477 Zweitimpfungen. 22 000 Impfungen wurden mit Astrazeneca vorgenommen 66 000 mit Biontech, 16 000 mit Moderna und 679 mit Johnson&Johnson.

„Es ist gut was zu tun, wie man sieht“

McAllister und Lena Düpont sprachen auch mit dem leitenden Impfarzt Dr. Jörg Dreyer. Lena Düpont lag viel daran zu erfahren, inwieweit die Verteilung von der europäischen Ebene bis aufs flache Land durchgeführt wurde. McAllister zeigte sich angetan von der Professionalität, wie alles im Landkreis Gifhorn organisiert wurde. „Es ist nach wie vor viel Betrieb hier und es ist gut was zu tun, wie man sieht“, so McAllister, der dem Landkreis weiterhin viel Erfolg dabei wünschte, möglichst viele Menschen für das Impfen zu gewinnen. Ebel brachte seine Freude zum Ausdruck, dass die europäische Ebene dem Landkreis diese Aufmerksamkeit zukommen ließ. Er lobte die gute Arbeit der Ärzte und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Aufgaben erfüllen.

Von Siegfried Glasow