Landkreis Gifhorn

Während aufgrund der Corona-Pandemie in zahlreiche Grundrechte eingegriffen wird, gelten diese Eingriffe so nicht, wenn es um die Ausübung der Religionsfreiheit geht. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die das nicht verstehen – AZ-Leserinnen und Leser fragen immer wieder nach, warum in einigen Kirchen auch größere Versammlungen stattfinden und vermutlich auch Abstands- und Maskenregeln ignoriert werden. Landrat Dr. Andreas Ebel versucht auf AZ-Anfrage, einige der Fragen zu beantworten.

Ebel bestätigt, dass das Grundrecht auf Religionsfreiheit und -ausübung in der Niedersächsischen Corona-Verordnung besonders berücksichtigt wurde. „Es sind Gottesdienste und ähnliche religiöse Veranstaltungen in geeigneten Räumlichkeiten und im Freien unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden Personen zulässig, wenn sichergestellt ist, dass Maßnahmen aufgrund eines Hygienekonzepts getroffen werden.“ Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten sei das Abstandsgebot zu wahren sowie durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ebenso sei der Gesang von Besucherinnen und Besuchern untersagt, ergänzt der Landrat. Auf einen konkreten Leserhinweis zu einem mehrere Stunden dauernden Gottesdienst in einem vergleichsweise kleinen Raum einer freikirchlichen Gemeinde im Süden des Landkreises mit rund 120 Teilnehmern ohne Maske, Einhalten der Abstandsregeln und Belüftung geht Ebel aber nicht ein.

Laut Landrat kontrollieren Landkreis, Ordnungsämter und Polizei

„Finden Gottesdienste und ähnliche religiöse Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten statt und ist zu erwarten, dass diese von zehn oder mehr Personen besucht werden, besteht zusätzlich die Pflicht der Kirchengemeinden, diese Veranstaltungen beim Landkreis Gifhorn unter Vorlage eines Hygienekonzepts anzuzeigen“, so Ebel. Eine Genehmigung seitens des Landkreises sei nicht erforderlich.

Entsprechende Veranstaltungen mit weniger als zehn Personen sind damit auch ohne Meldung an den Landkreis erlaubt – unabhängig von anderweitig geltenden Kontaktbeschränkungen. Die Gottesdienste würden seitens des Landkreises und der Ordnungsämter sowie der Polizei im Hinblick auf die Einhaltung des jeweiligen Hygienekonzepts kontrolliert, so Ebel.

Und noch eine Besonderheit gibt es bei den Gottesdiensten, wenn es um Corona geht: Während die Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn derzeit pauschal zwischen 21 und 5 Uhr gilt, sind laut der aktuellen Allgemeinverfügung zur Ausgangsbeschränkung im Landkreis Gifhorn Besuche von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen ausgenommen. So sieht die Niedersächsische Corona-Verordnung diese Besuche explizit als triftigen Grund für die Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung vor. Die Frage, warum diese Ausnahme ausgerechnet für religiöse Versammlungen gilt, die ja mit wenigen Ausnahmen (vor allem zu Ostern) nicht zwischen 21 und 5 Uhr stattfinden, ließ Ebel unbeantwortet. Ebenso wie die Frage, ob der Landkreis derartige Regeln aufgrund seiner aktuellen 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 enger fassen könne und wolle.

Von Thorsten Behrens