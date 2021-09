Gihorn

Dr. Andreas Ebel (CDU) muss um seinen Job als Verwaltungschef des Kreises Gifhorn bangen. Dem 50-Jährigen ist es am Sonntag nicht gelungen, die Landratswahl im ersten Anlauf zu gewinnen. Im Gegenteil: SPD-Herausforderer Tobias Heilmann liegt sogar einige Prozentpunkte vor dem Amtsinhaber und zwingt ihn in die Stichwahl. Sie findet am 26. September statt.

Im Mai 2014 hatte Ebel im ersten Wahlgang rund 51 Prozent der Stimmen geholt und damit Marion Lau (SPD) abgelöst – eine Wiederholung dieses Erfolges gelang dem 50-jährigen studierten Forstwirt jedoch nicht.

Zur Galerie Ein paar Eindrücke von Sonntagabend – Jubel und Trauer, Spannung und Erleichterung gab es bei den Kandidaten um den Landrats-Posten.

„Als Spitzenreiter in die Stichwahl“

„Ich bin positiv überrascht, dass ich als Spitzenreiter in die Stichwahl gehe“, kommentierte Tobias Heilmann (44), seit 2017 Landtagsabgeordneter der SPD, das Wahlergebnis. Es sei nur durch eine starke Teamleistung zustande gekommen. „Jetzt geht es darum, das Ergebnis über die Ziellinie zu bringen – ich gehe nicht in ein Spiel, um mit einem Unentschieden vom Platz zu gehen“, will der SPD-Mann aus Ummern weitere Bürgerinnen und Bürger auf seine Seite bringen.

„Kopf-an-Kopf-Rennen“

Dr. Andreas Ebel, der gemeinsam mit Ehefrau Anja und dem CDU-Kreisvorsitzenden Andreas Kuers erst nach Heilmann in den Rittersaal kam, war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben – aufgeben ist für den Steinhorster jedoch keine Option. „Das ist ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen“, wertet Ebel das Ergebnis des ersten Wahlganges anders als sein SPD-Herausforderer. Schließlich gehe es nur um wenige Prozentpunkte, die es wettzumachen gelte.

„Mein Team und ich sind hoch motiviert und freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf – ich werde kämpfen, um die Leute von meiner erfolgreichen Arbeit zu überzeugen und diese fortzusetzen“, will Ebel in den nächsten 14 Tagen „richtig Gas geben“.

Unter die besten Drei gekommen

Dr. Arne Duncker von den Grünen ist es nicht gelungen, sich den Chefposten in der Kreisverwaltung zu sichern – enttäuscht ist der 57-jährige Anwalt aus dem Papenteich trotzdem nicht. Duncker, der seit 2009 bei den Grünen ist und 2016 in den Kreistag gewählt wurde, spricht von einem „zufriedenstellenden Ergebnis“. „Schließlich ist es mir aus dem Stand gelungen, unter die besten Drei zu kommen“, kommentiert der Jurist sein Abschneiden.

AfD nimmt Auftrag an

Der Viertplatzierte – AfD-Kandidat Robert Preuß – ist ebenfalls nicht enttäuscht. Insbesondere die guten Werte in seiner Heimatstadt Gifhorn verstehe er als Auftrag, um die AfD-Politik nun auch noch in der Fläche bekannter zu machen.

Auf Platz fünf gelandet ist Dr. Detlef Eichner, der seine Niederlage einräumt – dennoch von einem Achtungserfolg spricht. Noch einmal werde er jedoch nicht als Landrat kandidieren: „Dann bin ich schon zu alt.“

Der Parteilose Metin Ucar, der von den Kandidaten die wenigsten Stimmen holte, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Uwe Stadtlich