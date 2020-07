Gifhorn

Es soll wieder rockig werden: Mit Open-Airs wollen die Kultbahnhof-Chefs Volker Schlag und Kian Badachschan raus aus dem Corona-Modus. Gleich drei Events sind im August und September geplant. Die Organisatoren setzen jetzt darauf, dass Stadt und Kreis grünes Licht für die Veranstaltungen geben.

Mit Thomas Blug stand vor dem Corona-Lockdown am 6. März das letzte Mal ein Musiker auf der Kultbahnhof-Bühne – danach ging nichts mehr. „Wir wollen es versuchen, denn uns und allen Künstlerinnen und Künstlern fehlen Live-Musik und Einnahmen“, hofft Volker Schlag darauf, dass die drei Open-Air-Events gut angenommen werden. Eine Bühne unter einer großen Kastanie, davor Bierzelt-Garnituren, die als Achter-Tische und „halbe Achter-Tische“ nur über die Kultbahnhof-Homepage buchbar sind: Schlag und Badachschan haben sich seit Wochen Gedanken darüber gemacht, wie die Idee umgesetzt werden kann.

Anzeige

Es gibt keine Abendkasse

„Eine Abendkasse wird es nicht geben, denn bei Online-Buchungen ist es für uns einfacher, der Dokumentationspflicht nachzukommen“, weiß Kian Badachschan. „Wir sind gespannt darauf, wie die Leute das Angebot annehmen“, hofft Schlag darauf, dass bei jeder Veranstaltung bis zu 300 Besucherinnen und Besucher mit dabei sind.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Kian Badachschan und Volker Schlag vom Kultbahnhof wollen endlich wieder Live-Musik. Die beiden hoffen auf Genehmigungen für drei Open-Air-Veranstaltungen.

Los geht’s unter freiem Himmel auf der Kultbahnhof-Bühne am 7. August. „Die Jungs sind in der Stadt“ heißt ein Erfolgssong von Brenner – und er trifft es bei der Auftaktveranstaltung ganz genau. Die Deutschrock-Band, der auch Volker Schlag angehört und die ebenfalls eine Corona-Konzertpause einlegen musste, will an diesem Tag für zweieinhalb Stunden kräftig einheizen. „Wir haben in den letzten Wochen nur online kontaktet, proben Anfang August jedoch wieder im Kultbahnhof – da hat sich dieser Termin einfach angeboten“, so Schlag. Brenner arbeite inzwischen an einem neuen Album. „Auch einige neues Songs werden präsentiert“, verspricht der Kultbahnhof-Chef. Einlass für das Konzert ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Eine Karte kostet 20 Euro.

Hardrock und Cover-Songs

Mit einem kleinen Altstadtfestchen am 21. und 22. August wollen Badachschan und Schlag Gifhorner Bands eine Auftrittsmöglichkeit geben. „Mit einem Gig ist es für sie nämlich auf Gifhorns Altstadtfest inzwischen schwierig“, sagt Schlag. Das Programm für Freitag, 21. August, steht bereits. Final Impact servieren Funk-Rock, Kings Call heizen mit Hard-Rock ein und Cover-Songs haben The Plagiats im Gepäck.

Am Samstag, 22. August, haben Pretty in Pink und Creeperhead den beiden Organisatoren inzwischen eine feste Zusage gegeben. „Über den Auftritt einer dritten Band sind wir noch im Gespräch“, berichtet Volker Schlag. Karten gibt’s für das Altstadtfestchen ebenfalls für jeweils 20 Euro. Einlass ist um 19 Uhr, gemuckt wird an beiden Veranstaltungstagen von 20 bis 24 Uhr.

Straßenmusik-Festival fällt flach

Weil Corona der Grund dafür ist, dass auch Gifhorns Straßenmusikfestival in der Fußgängerzone in diesem Jahr ins Wasser fällt, wollen Schlag und Badachschan am 5. September für Ersatz sorgen. „Wir nennen die Veranstaltung Straßenmusik-Weinfestchen“, verweist Badachschan darauf, dass Gifhorns Weinfest ebenfalls Corona zum Opfer gefallen ist. Freuen dürfen sich Musikfans an diesem Abend – Einlass ist ab 19 Uhr – unter anderem auf Dave Goodman & Band. „Das wird eine anspruchsvollere Party“, will Kian Badachschan die Kultbahnhof-Gäste an diesem Abend mit Wein und Käse-Leckereien verwöhnen – das Okay von Stadt und Landkreis vorausgesetzt. Der Eintrittskartenpreis stehe noch nicht fest – die Kalkulation für dieses Event liefen noch, so das Organisatoren-Duo.

Schlag und Badachschan warten jetzt auf die endgültige und schriftliche Genehmigung der Behörden. „Die Stadt hat bereits ihre Zustimmung signalisiert, die Antwort des Gesundheitsamtes steht noch aus“, rechnet Badachschan mit einer positiven Entscheidung in den nächsten Tagen.

Karten für die Konzerte gibt es unter www.kultbahnhof-gifhorn.de.

Von Uwe Stadtlich