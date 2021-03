Gifhorn

Die Fachleute sind sich einig: Die dritte Welle der Pandemie rollt bereits. Seit Tagen steigen die Corona-Fälle, und auch auf den Intensivstationen gibt’s wieder mehr zu tun. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat sinkende Fallzahlen letztmalig vor einem Monat gemeldet. Eine Entwicklung, die auch Gifhorns Helios-Klinikum im Blick hat – und sich darauf einstellt.

„Wir bereiten uns ähnlich wie andere Kliniken auch auf eine gegebenenfalls bevorstehende dritte Welle vor“, bezieht Lisa Iffland, Referentin für Unternehmenskommunikation und Marketing am Helios Klinikum Gifhorn, Position. Jeden Tag würden die Intensivkapazitäten mit Ärztinnen und Ärzten der belegenden Kliniken besprochen und überdacht, versichert Iffland. „Im Helios Klinikum Gifhorn stehen insgesamt 14 Intensivbetten zur Verfügung“, nennt sie aktuelle Zahlen.

72-Stunden-Zeitfenster

Elf dieser Betten seien aktuell belegt, darunter seien zwei COVID-19-Patientinnen und -Patienten, so die Sprecherin des Klinikums. Helios ist am Standort Gifhorn offenbar in der Lage, sich rasch auf eine geänderte Situation einzustellen. „Es ist weiterhin möglich, innerhalb von 72 Stunden die Intensivbetten aufzustocken – ebenso wie die Beatmungsmöglichkeiten“, erklärt Iffland. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das jedoch nicht nötig“, geht Iffland auf die derzeitige Position der Klinikleitung ein.

Das Infektionsgeschehen ständig im Blick: Gifhorns Helios-Klinikum kann nach eigenen Angaben rasch auf steigende Corona-Zahlen reagieren. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Konkrete Zahlen zu dem Angebot und den Möglichkeiten der zusätzlichen Corona-Intensivkapazitäten am Helios-Standort Gifhorn will Iffland nicht nennen. „Die Bettenanzahl ist immer auch von den personellen Kapazitäten abhängig“, will sich die Klinik-Sprecherin ungern auf eine genaue Zahl festlegen lassen. Falls eine Aufstockung der Kapazitäten erforderlich sei, würde Helios dann selbstverständlich die exakte Bettenanzahl nennen, so Iffland.

Vor einem Jahr gab’s DRK-Zelte

Zu Beginn der ersten Corona-Welle vor genau einem Jahr traf Helios umfangreiche Vorbereitungen für die Aufnahme von Infizierten: Damals wurden mit Unterstützung der DRK-Bereitschaft zwei große Zelte errichtet – darin sollten Patientinnen und Patienten vor Betreten der Notaufnahme durchgecheckt werden. Einhergehend mit einem verbesserten Hygienekonzept und sinkenden Fallzahlen wurden die Zelte dann im Mai wieder abgebaut.

Die Zelte seien als Vorbereitungsmaßnahme auf eine Vielzahl von Covid-19-Patienten errichtet worden, erklärte Iffland damals. Aufgrund sinkender Fallzahlen habe die Klinikleitung dann im Mai entschieden, dass diese Triage-Zelte nicht mehr nötig seien, erläutert die Klinik-Sprecherin seinerzeit. Sie seien bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht genutzt worden.

Von Uwe Stadtlich