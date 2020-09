Gifhorns Kita Rosengarten wird neu gebaut

Gifhorn

Seit 1958 gibt es die DRK-Kindertagesstätte Rosengarten, damit ist sie nach der 1930 eröffneten Kita Bleiche die zweitälteste Einrichtung in der Stadt. Nach 62 Jahren ist das Gebäude allerdings dringend sanierungsbedürftig. Und da die Anforderungen an Kinderbetreuung enorm gestiegen sind, soll die Kita abgerissen und neu gebaut werden.

Im Kindergarten sind aktuell fünf Gruppen mit 105 Plätzen untergebracht, von denen zwei als Integrationsgruppen mit bis zu vier Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen arbeiten. Nun war die Frage, wie die Betreuung der 105 Kinder während der Bauphase gewährleistet wird. Jedenfalls nicht am derzeitigen Standort.

Das Tagungszentrum könnte vorübergehend zur Kita werden

Denkbare Ausweich-Kita: Der DRK-Kreisverband hat die Nutzung des Tagungszentrums angeboten. Quelle: Christina Rudert

Zunächst hatte die Stadt vor, vorübergehend eine Container-Kita auf dem Ascheplatz des Sportzentrums Süd zu errichten. Allerdings erwies sich diese Variante als zu teuer. Inzwischen hat der DRK-Kreisverband angeboten, das Tagungszentrum am Wasserturm als Ausweichquartier für die Kita zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus will der Kreisverband das Grundstück am Rosengarten übernehmen und den Neubau realisieren. Und es gibt Gespräche, dass das DRK auch das Grundstück und Gebäude der – 2010 errichteten und noch nicht sanierungsbedürftigen – Krippe übernimmt, „da eine einheitliche Nutzung eines Eigentümers sinnvoll erscheint“, wie es in einer Verwaltungsvorlage der Stadt heißt.

Die Kosten für die Herrichtung des Tagungszentrums liegen bei 855 215 Euro

Das heißt, als erstes müsste das Tagungszentrum des Kreisverbands am Wasserturm so hergerichtet werden, dass es als Kita nutzbar ist. Inklusive der anschließenden Rückumwandlung zum Tagungszentrum sind dafür 855 215 Euro veranschlagt, zahlbar durch die Stadt. Für die Zeit der Nutzung würde die Stadt Miete an den DRK-Kreisverband in Höhe von 102 236 Euro zahlen. Beide Summen hat die Bauverwaltung auf ihre Plausibilität geprüft und als angemessen beurteilt. Dazu kommt noch, dass die provisorische Kita im Tagungszentrum auch ein Außengelände benötigt. Die Verwaltung und das DRK verhandeln, ob der ehemalige Hubschrauberlandeplatz des alten Klinikums oder alternativ eine angrenzende Waldfläche genutzt werden könnten. Vor dem Neubau steht der Abriss – den müsste die Stadt auch finanzieren, hier geht es um etwa 130 000 Euro. Die Verwaltung empfiehlt der Politik, für 2021 die Kosten für die Herrichtung des Tagungszentrums in den Haushaltsplan einzustellen.

Die Politik kann die Vorlage zur Kita Rosengarten bereits beraten

Bevor diese Überlegungen endgültig spruchreif sind, muss der Rat der Stadt allerdings über die Betriebsführungsverträge für den pädagogischen Betrieb inklusive finanzieller Förderung der Träger-Strukturen, der Personal- und Sachkosten, für die Ausstattung und den Bau sowie für die Förderung der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und deren Bewirtschaftung abstimmen. Und noch einen Schritt vorher wird der Arbeitskreis Betriebsführungsverträge Kitas mit Vertretern der Träger diese Verträge Anfang Oktober diskutieren, „um zeitnah mit allen Trägern einheitliche Betriebsführungsverträge schließen zu können“. Die Gespräche mit dem DRK-Kreisverband seien allerdings bereits weit fortgeschritten, sodass die Verträge bereits jetzt erstellt werden könnten und die Politik die Vorlage zur Kita Rosengarten bereits beraten könne. Das soll im Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Sport am Donnerstag, 24. September, um 16 Uhr im Ratssaal und dann abschließend im Rat der Stadt am Montag, 5. Oktober, passieren.

Von Christina Rudert