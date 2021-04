Gifhorns Kirchen an Ostern: Abendmahl to go, Eiersuche und Posaunen im Vorgarten

Landkreis Gifhorn

Bis kurz vor Ostern war wegen der anhaltend angespannten Corona-Lage nicht klar, in welchen Formaten katholische, evangelische Kirchen und freie Religionsgemeinschaften die Feiertage begehen können. Klar jedoch die Botschaft: Hoffnung und Halt geben gerade in diesen Zeiten. Präsenzgottesdienste waren auf ein Minimum beschränkt. Selbst für die wenigen Open-Air-Gottesdienste, die es gab, galten Abstands- und Maskenregeln. Und dann gab es noch eine Vielzahl von Ermutigungen in Form von Spaziergängen mit Oster-Impulsen, Posaunen im Vorgarten, das Abendmahl to go und vieles mehr.

Zur Galerie Das Abendmahl to go, digitale Gottesdienste, Posaunen im Vorgarten und eine Ermunterung mit Osterei-Suche – wegen Corona mussten die Kirchen im Kreis Gifhorn kreative Wege finden, um das höchste christliche Fest begehen zu können.

„Ostern feiern wir“ – da gab es für Oliver Flanz, Pastor der evangelisch-lutherischen St.-Georg-Gemeinde in Meinersen, kein Vertun. Zu sehr habe er in letzter Zeit gemerkt, wie sehr die Menschen gerade Halt suchen. „Es gibt eine Sehnsucht nach Beistand“, sagte er. Neben personell stark begrenzten Gottesdiensten in der Kirche, bot die Gemeinde einen Kreuzweg an und lud zur Ostereiersuche ein. An jeder Station gab es kleine Textimpulse. Gerade jetzt, wo eine gewisse Mutlosigkeit bemerkbar werde, sei die Botschaft der österlichen Hoffnung wichtig, so Flanz.

Meinerser Katholiken feiern Open-Air-Gottesdienst

Im Kirchgarten der Meinerser Gemeinde feierten am Samstag rund 20 Katholiken von St. Maria Goretti Open-Air-Gottesdienst. Das wollte sich das Leiter-Team nämlich nicht nehmen lassen, Ostern im Rahmen eines Wortgottesdienstes zu begehen. Auf die Einhaltung aller Corona-Regeln waren Winfried Schultalbers und seine Mitstreiter penibel bedacht. Masken, Abstand, kein Gesang, selbst das Entzünden des Osterlichts folgte streng dem Hygieneschutzkonzept. Und auch inhaltlich war Corona, ohne explizit genannt zu werden, das beherrschende Thema. In den Fürbitten wurde unter anderem jene genannt, die Angst vor Ansteckung haben, in wirtschaftliche Not geraten sind, die als Mediziner und Pfleger tätig sind und auch die Kinder wurden erwähnt, die auf Firmung und Kommunion warten müssen.

Posaunen-Aktion in Meine

Viele Kirchengemeinden hatten im Vorfeld komplett alle Präsenz-Gottesdienste gestrichen und wichen auf digitale Formen aus. Bei Epiphanias in Gamsen und in St. Nicolai gab es neben stark limitierten Gottesdiensten in der Kirche für Gläubige ein Abendmahl to go. In Meine entschied sich der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Stephani, einem bundesweiten Aufruf zu folgen und um Punkt 12 Uhr in Vorgärten und auf Balkonen „Wir wollen alle fröhlich sein“ zu spielen. „Dieser Idee haben sich einige aus dem Feuerwehrmusikzug angeschlossen“, freute sich Chorleiter Harald Powitz.

Ein Brief des infizierten Pastors

Das Sinnbild der Zeit war an der Eingangstür der Gifhorner Nicolai-Kirche zu entdecken. Dort befanden sich für den österlichen Spazierweg am Schlosssee Flyer in einer Box. Daneben ebenfalls zum Mitnehmen ein Brief von Pastor Matthias Wittkämper. Trotz aller Vorsicht habe er sich mit Covid 19 infiziert und befinde sich in Quarantäne. Ostern stehe für Neuanfang und Wiedersehen schreibt er an die Gemeinde. „Ich wünschen Ihnen, dass sich diese Hoffnung und Freude einstellen möchte.“

Von Andrea Posselt