Gifhorn

Nach mehr als sechs Jahren ist Schluss: Leitender Pastor Lothar Krauss, der die Freie Christengemeinde Gifhorn (FCG) aus dem Dornröschenschlaf geholt hat und mit dem Projekt Kirche im Brauhaus bundesweit bekannt geworden ist, verlässt Gifhorn. Gemeinsam mit Ehefrau Heike will er 2021 Aufbauarbeit in einer anderen Gemeinde leisten.

„Ich werde Gifhorn im ersten Halbjahr 2021 verlassen – ein Entschluss, der meiner Frau und mir wirklich nicht leichtgefallen ist“, sagt der 57-Jährige. „Wir gehen schweren Herzens, doch der Wechsel an einen anderen Gemeindestandort gehört zu meinem Berufungsprofil“, begründet Krauss seine Entscheidung.

Anzeige

Gemeinden wieder auf den Weg bringen

Verlässt Gifhorn: Kirche-im-Brauhaus-Pastor Lothar Krauss wechselt im kommenden Jahr an einen anderen Gemeindestandort in Deutschland. Quelle: Lea Rebuschat (Archiv)

Als Lothar Krauss im November 2014 seinen Dienst bei der Freien Christengemeinde Gifhorn antrat – er übte den pastoralen Beruf zu diesem Zeitpunkt schon seit 1988 aus – hatte er bereits Erneuerungsprozesse in fünf Gemeinde im Bundesgebiet angeschoben. Vor dem Gifhorn-Einsatz war das Pastorenehepaar in Esslingen am Neckar tätig. „Gemeinden, die sich verfahren haben, wieder auf den Weg bringen – das ist unser Dienstschwerpunkt“, legt Krauss wert darauf, dass er die Arbeit in der Kirche im Brauhaus geliebt hat und er nicht im Unfrieden geht.

Die Entscheidung bereits im August getroffen

Krauss, der die Gemeindeberatung des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) gegründet hat, spricht von einem Missionsauftrag. Gemeinsam mit seiner Frau Heike (59), die Diplom-Sozialarbeiterin ist, wolle er diese Aufgabe nun in einer anderen Stadt angehen. „Wir haben diese Entscheidung für uns bereits im August getroffen“, sagt Krauss. Der Leitungskreis der Kirche im Brauhaus sei wenig später informiert worden. „Im Oktober sind wir persönlich per Videobotschaft in die Wohnzimmer unserer mehr als 450 Gemeindemitglieder gekommen“, so Krauss.

Krauss – bei seinem Start zählte die Gemeinde am Standort Pyritzer Straße lediglich 100 Mitglieder – hat noch nicht entschieden, in welche Stadt es geht. „Wir können uns den Arbeitsplatz aussuchen, denn es gibt inzwischen konkrete Anfragen von sechs Gemeinden“, berichtet der 57-Jährige, der sich schon bei seinem Dienstantritt in Gifhorn um das Thema der Zukunft der Führungskräfteentwicklung seiner Freikirche engagiert hat.

Wechsel an einen neuen Standort

Im Februar 2019 hatte die Freie Christengemeinde Gifhorn den Kauf des Brauhauses angekündigt und den Vertrag dann im Juli 2019 auf den Weg gebracht. Das frühere Gemeindezentrum in der Pyritzer Straße hat derweil der Verein zur Förderung seelischer Gesundheit Stellwerk übernommen. Das angekündigte Gastronomiekonzept für die Kirche im Brauhaus hat Krauss während seiner Dienstzeit allerdings nicht umgesetzt.

Am Gastronomiekonzept festhalten

„Es wäre in Corona-Zeiten einfach ein zu großes Risiko gewesen, doch das Konzept ist nicht auf der Streichliste gelandet – es befindet sich lediglich in der Warteschleife“, so Krauss. Die Nachfolge von Heike und Lothar Krauss ist vorerst geregelt: Das Pastorenehepaar Stella und Thomas Ruhl stehen zur Verfügung. Krauss will seine Gifhorner Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren. „Spätestens wenn die Gastronomie gestartet ist, komme ich vorbei und lasse mir ein Kirchenbier schmecken“, verspricht der 57-Jährige schmunzelnd.

Von Uwe Stadtlich