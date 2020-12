Gifhorn

Krankenbetten und Spritzen statt Christbaum und Familienfeier: Auch in diesem Jahr müssen viele Kinder den Heiligabend und die Festtage in Gifhorns Helios-Klinikum verbringen. Ein Unterhaltungsprogramm für die kleinen Patientinnen und Patienten wie in den Vorjahren fällt wegen Corona flach. Aber ein bisschen Abwechslung gibt es trotzdem.

„Unsere Kinderklinik verfügt im Normalfall über 42 Betten. Seit Beginn der Pandemie erfolgte zum Schutz der Kinder die Reduktion der Zimmerbelegung von zwei auf einen Patienten“, geht Chefarzt Dr. Andreas Widera auf die auch zu Weihnachten geltenden Corona-Spielregeln ein.

Nur eine Begleitperson aufnehmen

In der Kinderklinik würden auch an den Festtagen die gleichen Hygieneregeln wie für Erwachsene gelten. „Es darf nur eine Begleitperson mit aufgenommen werden. Diese Besuchsregelung führen wir seit mehreren Monaten durch, und sie hat sich bei einer durchschnittlichen Drei-Tage-Belegung bewährt“, erklärt der Mediziner.

„Nicht nur zu Weihnachten, auch während des übrigen Jahres versuchen wir – wenn es der Gesundheitszustand der Kinder zulässt –, auf ihre Wünsche und die der Eltern einzugehen“, versichert Chefarzt Dr. Andreas Widera. Er kümmert sich an den Festtagen persönlich um die kleinen Patientinnen und Patienten seiner Klinik.

Vierbeiniger Mitarbeiter muss draußen bleiben

Der Besuch eines vierbeinigen Helios-Mitarbeiters ist an den Festtagen in der Kinderklinik allerdings nicht möglich. „Der Therapiehund ist in unserem Haus nur auf der Geriatrie-Station im Einsatz“, bedauert Helios-Sprecherin Lisa Iffland. Auch andere Besuche – in den Vorjahren munterte beispielsweise ein Team der Altfrid-Gemeinde um Martin Wrasmann die Kinder am Heiligabend auf – seien in Zeiten von Corona leider nicht erlaubt, so Iffland.

Überraschungen vom Bundesligaverein

„Trotzdem erreichen uns seit Beginn der Pandemie immer wieder kleine Aufmerksamkeiten für die Patientinnen und Patienten unserer Kinderklinik“, bedankt sich Lisa Iffland für die Unterstützung. Unter anderem hätte sich der VfL Wolfsburg engagiert. Maskottchen Wölfi war schon mehrfach in der sogenannten VfL-Kids-Arena der Gifhorner Kinderklinik zu Gast. Sie wurde im Sommer 2009 offiziell vom VfL Wolfsburg und der Organisation „Ein Herz für Kinder“ eingeweiht. Mit dabei waren auch Gifhorns Kirchen. Unterstützung für die Kinderklinik habe es nicht nur in der Pandemiezeit zudem von lokalen Unternehmen gegeben, berichtet die Helios-Sprecherin.

Wenn auch ein großes Unterhaltungsprogramm wegen Corona an den Festtagen nicht möglich ist, bekommen die Kinder trotzdem Überraschungsbesuch. „Die Klinikseelsorge wird an den Festtagen für unsere kleinen Patientinnen und Patienten mit weihnachtlichen Geschichten da sein“, verspricht Iffland.

Von Uwe Stadtlich